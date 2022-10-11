«أسمعك» تطبيق ذكي بشخصيات ثلاثية الأبعاد يترجم لغة الإشارة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أطلقت شركة «أسمعُك» ضمن مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس 2022»، تطبيقاً ذكياً يساعد فئة الصم والبكم وضعاف السمع على التواصل مجتمعياً من خلال شخصيات ثلاثية الأبعاد تترجم لغة الإشارة الأمريكية والإماراتية إلى اللغات المنطوقة والمسموعة مثل اللغة العربية والإنجليزية والعكس.

وقال محمد أبو العزم المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الناشئة إنهم يعنون بالدرجة الأولى بأصحاب الهمم «فئة الصم» وعليه تم تطوير تطبيق «أسمعُك» الذي بدأ العمل عليه عام 2019 وطرحه بعد عام واحد من خلال هيئة تنمية المجتمع في أبوظبي، مؤكداً أن طرحه في معرض جيتكس الذي يستمر حتى 14 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، يأتي في سياق مساعيهم الرامية إلى تعميم الفائدة واستغلال التطبيق في مختلف المؤسسات والجهات الحيوية على وجه التحديد لضمان اندماج فئة الصم والبكم مع المجتمع دون أن تشكل اللغة عائقاً أمامهم.

وذكر أنهم أبرموا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم منها مؤسسة الصم في الإمارات، موضحاً أن آلية العمل تتمثل في ترجمة لغة الإشارة إلى العربية والأمريكية والعكس، مشيراً إلى أن التعاون والتواصل مع الجهات يساعدهم في الوصول إلى أكبر فئة من المستهدفين، ومساعدتهم على التواصل بشكل أسهل، وأسرع دون وجود أي مشكلة، تحديداً في المستشفيات والجهات الحكومية.

وأفاد أبو العزم بأن استثمار التطور التكنولوجي أمر مهم لغايات دمج وتمكين أصحاب الهمم على اختلاف إعاقتهم، بيد أنه يرى أن التطبيق لا يلغي أهمية تعلم لغة الإشارة الأصلية، بحيث يكون التطبيق أداة تقنية مساعدة ومساندة تخدم المجتمع بكافة أطيافه.