بدور القاسمي: التعاون العالمي في قطاع النشر يعزز مرونته وجاهزيته للمستقبل

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أنه مع تعافي صناعة النشر من الجائحة وتوجهها لبناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة، تبرز أهمية المعرفة المتعمقة بالأعمال الناجحة وكيفية مواجهتها للتحديات، ومواكبتها للتحولات الرقمية، ودورها المؤثر لنمو وتعافي صناعة النشر، مشيرة إلى أن النقاشات وتبادل الخبرات جوهر صناعتنا، وهو ما يبرز حاجتنا للتعاون وحشد كافة جهودنا لتعزيز مرونة قطاع النشر وجاهزيته لمواكبة تغيرات المستقبل.

جاء ذلك بمناسبة إعلان فعاليات الدورة الـ 12 من «مؤتمر الناشرين» الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ 41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، عن استضافة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وماركوس دوليه، المدير التنفيذي لـ «بنغوين راندوم هاوس»، في جلسة حوارية، تعقد في الأول من نوفمبر المقبل، حول توجهات النشر الحديثة، والفرص المتاحة للتغلب على تحديات صناعة الكتاب في الأسواق العالمية.

خبرة

ويتولى ماركوس دوليه منصب المدير التنفيذي لـ«بينغوان راندوم هاوس» التابعة لمؤسسة برتلسمان، ويمتلك خبرة رائدة في قطاع النشر العالمي على مدار ثلاثة عقود، أشرف خلالها على عمليات دمج «بينغوان راندوم هاوس» وتعافيها من تداعيات الجائحة العالمية.

وقال ماركوس دوليه: «يشرفني المشاركة في مؤتمر الناشرين الثاني عشر الذي يسبق انطلاقة معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، في حوار مع الشيخة بدور القاسمي، وأتطلع للوصول إلى الشارقة والتعرف على فرص النمو الطويلة المدى في منطقة الخليج من خلال زيادة معدلات القراءة وعدد القرّاء، ونشر أعمال الأصوات المحلية».

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «انطلق مؤتمر الناشرين بمثابة همزة وصل إقليمية لخبراء صناعة النشر العالميين موفراً لهم فرصة التواصل وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية، واليوم أصبح منصة للناشرين وقادة الفكر لتبادل الأفكار حول المسار المستقبلي لصناعة النشر الذي يرسمه أصحاب المصلحة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بشكل جماعي، ويسرنا استضافة الشيخة بدور القاسمي وماركوس دوليه في حوار يستعرض أحدث المعلومات والبيانات المتعلقة بصناعة النشر...».

ويأتي الحوار ضمن فعاليات المؤتمر الذي يقام على مدار ثلاثة أيام 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، في «مركز إكسبو الشارقة».