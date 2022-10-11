نجاح نوعي لبرامج «دبي للكتابة» و«قنديل» في «الرياض للكتاب»

المصدر: دبي ـــ البيان

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اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي أُقيم في مدينة الرياض، واستعرضت المؤسَّسة خلال المشاركة، أحدث إصدارات «برنامج دبي الدولي للكتابة»، وقنديل للطباعة والنشر والتوزيع، أحد مشاريعها الاستثمارية.

وخلال زيارة وفد المؤسَّسة جناح قنديل في معرض الرياض الدولي للكتاب، أكَّد جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أهمية المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، لكونه حدثاً معرفياً مهماً، يستقطب العديد من الناشرين والمشاركين والزائرين، ويعرض مجموعة واسعة من الكتب والنتاجات الفكرية والمعرفية.

دعم

وأوضح جمال بن حويرب، أنَّ «برنامج دبي الدولي للكتابة»، يحرص على المشاركة في أهم المعارض المحلية والعربية والدولية، بهدف إيصال الكتاب إلى القارئ بأقل تكلفة، لتشجيع القراءة.

كما لفت إلى أن الحضور المستمر في المعارض الدولية للكتاب، يتيح مشاركة التجربة السبّاقة لدولة الإمارات في دعم صناعة الكتاب، وتوفير بيئة حاضنة للكتابة، قادرة على استقطاب الاستثمارات في القطاعات الإبداعية، في ظل المنظومة المتكاملة التي تتيحها الدولة لحماية الملكية الفكرية، وحقوق المؤلفين والناشرين، ومساعدة دور النشر الناشئة على عرض إصداراتها في المعارض الدولية، إلى جانب التعريف بالمبدعين الإماراتيين، من خلال إصدارات دور النشر الإماراتية.

منصة

وتابع جمال بن حويرب: «يعدُّ معرض الرياض الدولي للكتاب، منصة تواصل بين الناشرين على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يستقطب طيفاً واسعاً من الكُتَّاب والمؤلفين، ويسلّط الضوء على النتاج الإبداعي، ويجمع المبدعين في الكتابة ومحبّي القراءة، ويحفِّز المواهب الشابة، عبر عرض نتاجاتها في شتى مجالات الكتابة». كما زار وفد المؤسَّسة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بمقر المجمع في العاصمة السعودية الرياض، وكان في استقبالهم الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، أمين عام المجمع، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون الثنائي وآليات تطويرها.

تعاون

زار وفد من مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، برئاسة جمال بن حويرب، على هامش المعرض، مقر جائزة الملك فيصل العالمية، حيث التقى الدكتور عبد العزيز السبيل، الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية، وأكَّد الطرفان أهمية التعاون بين مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وجائزة الملك فيصل العالمية.