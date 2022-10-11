مهرجان طيران الإمارات للآداب الـ 15 يحتفي بـ«خير جليس»

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، أمس، أنه سيتم الاحتفال بالدورة الخامسة عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب في الفترة بين 1 و6 فبراير 2023. ويعود المهرجان إلى مقره الأصلي على ضفاف خور دبي؛ إذ ستقام كافة الفعاليات والجلسات في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي ومكتبة محمد بن راشد. وسيتم افتتاح المهرجان بفعالية خاصة في مخيم «كارافان ساراي» الصحراوي، وستتمحور دورته، مهرجان الإمارات للآداب هذا العام حول موضوع «خير جليس».

وقالت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، عن موضوع المهرجان: «جمعنا الكثير من الذكريات الجميلة على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية التي شهدنا فيها المهرجان يكبر عاماً بعد عام»، وأضافت، «جزء كبير من نجاحنا يعود للعلاقات التي وطدناها والمجتمع الذي بنيناه عبر السنين».

تكريم خاص

ومن جهتها، قالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: «يتماشى موضوع المهرجان لهذا العام بشكل مثالي مع الذكرى الخامسة عشرة للمهرجان. وهو بمثابة تكريم خاص لأصدقائنا الأعزاء الأوفياء وكذلك للكتب التي رافقتنا في أوقاتنا العصيبة قبل السعيدة. كما يشكل الموضوع رسالة شكر وامتنان لكافة الرعاة، والشركاء، والمؤلفين والمتطوعين على دعمهم المتواصل للمهرجان».

ومن المقرر أن تكشف مؤسسة الإمارات للآداب عن قائمة الضيوف المشاركين في دورة عام 2023 خلال حفل إطلاق المهرجان والذي سيقام يوم 14 نوفمبر في مكتبة محمد بن راشد. ويقتصر الحفل على قائمة المدعوين فقط.