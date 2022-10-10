موسم أصيلة الثقافي الـ43 يطلق دورته الخريفية 16 الجاري

المصدر: أصيلة (المغرب) – البيان

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تنطلق في مدينة أصيلة شمال المغرب يوم الأحد في 16 أكتوبر الجاري، الدورة الخريفية من موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ43، التي تستمر لغاية السبت 5 نوفمبر المقبل. ويتم تنظيم الموسم بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل المغربية (قطاع الثقافة)، ومجلس بلدية المدينة (جماعة أصيلة). ويستضيف الموسم هذا العام فعاليات ثقافية وفنية إماراتية تتمثل بندوة فكرية يتحدث فيها معالي الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأمسية لعازف العود عبد العزيز مدني، ومعرض «البردة» الذي ينظم بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المرتقب أن تشهد الفعاليات المتنوعة حضوراً عربياً وإفريقياً وعالمياً لافتاً بمشاركة حوالي 400 من صفوة الباحثين، والمفكرين وصنّاع القرار والشعراء والإعلاميين.

وكان موسم أصيلة الثالث والأربعون قد نظم دورته الصيفية بين 30 يونيو و24 يوليو الماضيين، وخصصت للفنون التشكيلية.

ندوات متنوعة

وفي إطار الدورة 36 لجامعة المعتمد ابن عباد المفتوحة، تنعقد سبع ندوات تشمل موضوعاتها الفكر والسياسة والاقتصاد والشعر.

وتقام الندوة الافتتاحية بعنوان «الحركات الانفصالية والمنظمات الإقليمية في أفريقيا»، بين 16 و 18 أكتوبر، وتنظم الندوة الثانية، بالشراكة مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، عن موضوع «الأمن الغذائي في إفريقيا خلال حقبة الحرب بأوكرانيا»، وذلك يوم الأربعاء 19 أكتوبر. وتدير الندوة نسمة الجرندي، الخبيرة في التنمية المستدامة.

وتبحث الندوة الثالثة موضوع «الخليج العربي بين الشرق والغرب: المسألة الشرقية الجديدة»، بين 21 و23 الجاري، وسيتحدث في الندوة معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وتتناول الندوة الرابعة موضوع «تأثير الطاقة على التوازنات السياسية والاقتصادية الدولية»، وذلك يومي 25 و26 أكتوبر.

«خيمة الإبداع»

وتنعقد الندوة الخامسة، يوم الجمعة 28 أكتوبر في إطار فضاء «خيمة الإبداع»، ويجري خلالها تكريم عالم الفلسفة المغربي الدكتور عبد السلام بنعبد العالي. ويتولى إدارتها الكاتب والإعلامي المغربي عبد الإله التهاني.

وتنظم يوم السبت 29 أكتوبر، احتفالية تسليم جائزة «تشيكايا أوتامسي للشعر الافريقي».

أما الندوة السادسة، فتنظم في إطار برنامج اللقاء الشعري الثالث حول موضوع «الشعر العربي وشعريات عالم الجنوب: إفريقيا وأمريكا اللاتينية»، وذلك يومي 30 و 3 أكتوبر. ويدير الندوة الناقد المغربي الدكتور شرف الدين ماجدولين.

ويسدل الستار على اللقاء الشعري الثالث باحتفالية تسليم جائزة «بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب».

وتختتم الفعاليات الفكرية والسياسية، بندوة سابعة عنوانها «أي نظام عالمي بعد حرب أوكرانيا؟» تنعقد يومي 3 و4 نوفمبر.

تواقيع وورش

وتشهد الدورة الخريفية من موسم أصيلة، حفلي توقيع، الأول للكاتب الموريتاني عبدالله ولد محمدي «شهود زمن.. صداقات في دروب الصحافة»، يوم الأحد 23 أكتوبر. والثاني للكاتب والروائي التونسي حسونة المصباحي «الرحلة المغربية» يوم الثلاثاء أول نوفمبر.

كما تقام فعاليات أدبية وفنية ضمنها مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، وورشة المسرح، التي تنظم يومي الاثنين 31 أكتوبر والثلاثاء 1 نوفمبر، وذلك بالشراكة بين مؤسسة منتدى أصيلة وجمعية «زيلي آرت».

معارض وفنون

ويشمل برنامج الفنون التشكيلية والمعارض، مشغل الحفر، ومشغل الصباغة، ومشغل الليتوغرافيا، ومشغل مواهب الموسم، ومعرض «البردة»، الذي ينظم بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب في الإمارات في مكتبة الأمير بندر بن سلطان من 16 أكتوبر ولغاية 4 نوفمبر، ومعرض الفنان الإسباني جوزيب كودينا (الصباغة)، ومعرض للفنانة الإسبانية روزير ساليس نوغيرا (الحفر)، حيث يحتضنهما رواق مركز الحسن الثاني الملتقيات الدولية.

وينظم أيضاً في قصر الثقافة معرض جماعي للفنانين الزيلاشيين الشباب (فنانون من أبناء أصيلة)، ومعرض للفنان المغربي سهيل بنعزوز.

موسيقى وغناء

ويحتضن قصر الثقافة في المنطقة القديمة من مدينة أصيلة، عروضاً موسيقية وغنائية، حيث تقام سهرات لكل من عازف العود الإماراتي عبد العزيز مدني، والفنانين الإسبانيين جورج أريباس ودييغو غلاث، والفنان البرتغالي رودريغو فليكس كوستا؛ والفنانة المغربية سكينة الفضايلي؛ وعازف البيانو المغربي - الهنغاري مروان بن عبد الله. وتختتم الأمسيات الموسيقية والغنائية بسهرة للفنانة المغربية عبير العابد.