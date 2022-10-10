«ضياء الخطّ» يضيء جماليات الحرف العربي

المصدر: الشارقة ــ البيان

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افتتح عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير ملتقى الشارقة للخط معرض «ضياء الخط العربي» بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب، وذلك في مكتبة الشارقة، بحضور رئيس الاتحاد أديب شعبان، وفنانين وخطاطين وإعلاميين ورواد الخط العربي.

وتجول العويس والقصير في أروقة المعرض الذي يبرز جماليات الخط العربي عبر رؤية تصويرية مغايرة، حيث يعكس تجلّيات الحرف العربي في صور غزيرة بالإبداع، ويظهر تداخل الضوء مع الحرف بحيث تتبيّن جماليات الخطّ من زوايا إبداعية متنوعة.

40 عملاً

يقدّم معرض «ضياء الخط العربي» 40 عملاً لـ 29 مصوراً، هم: هديل بن لمبارك، وأحمد آل علي، وطاهري عبد السلام، وحسين محمود علي، ومحمد ماهر السيد، وحسين سعيد آل هاشم، ونجاة علي الفاضل، وعبد اللطيف توفيق بادنجي، وخالد جمعة البلوشي، وبلال خالد التلاوي، ومجدي فتحي قريقع، وتوما سمير، وعبد الحكيم خالد أبو رياش، ونور ميسر المراد، وجلولي بومدين، ومحمود يوسف ديوب، ومحمد حمادي، وأثاري جواد بو حمد، ومحمد عارف الدباس، ونورة محمد الحنطوبي، وزهراء علي المهدي، وسالم إبراهيم عريبي، ودعاء عادل أحمد، ومحمد حسن الجنابي، وحسين العامري، وسالم سرحان عامر، وأحمد خالد داود، وعمران عبد المعطي الأحمد، ويوسف موسى البادي.

وكان اتحاد المصورين العرب قد نظم مسابقة فاز فيها خمسة مصوّرين عرب جرى اختيار أعمالهم بتأنّ، حيث تطابقت الصور المقدَّمة مع فكرة شعار ملتقى الشارقة للخطّ «ارتقاء».

وجاءت قائمة الفائزين على النحو التالي: سالم سرحان عامر في المركز الأول، وحسين علي العامري في المركز الثاني، في حين نال المركز الثالث مجدي فتحي قريقع، فيما جاءت الجوائز التقديرية لكلّ من: أحمد داود، وعمران الأحمد.

وكرّم العويس والقصير الفائزين بتسليمهم شهادات تقديرية، احتفاءً بما قدموه من إبداعات تحاكي جماليات الخط العربي.