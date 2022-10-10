«مكتبة» تطلق «وجوه ثقافية» بالتعاون مع «دبي للثقافة»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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افتتحت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» معرض «وجوه ثقافية»، وذلك في مكتبة الوثبة في أبوظبي، ومن المقرر أن يستمر حتى 30 نوفمبر المقبل.

وشهدت فعاليات الافتتاح باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، رسم خلالها الفنان الكاريكاتيري المشهور حسن إدلبي مايسترو العود نصير شمّة أمام جميع الحاضرين بشكل مباشر.

«غرفة يوسف»

كما ناقشت الكاتبة نادية النجار والكاتب أحمد العسم تطورات المشهد الثقافي في دولة الإمارات وأبرز تجلياته، وتم خلال الجلسة الثقافية توقيع كتاب أحمد العسم «غرفة يوسف» للحاضرين، تلا ذلك عزف موسيقي مبدع من قبل موسيقيي «بيت العود» لمقطوعات موسيقية للموسيقار نصير شمّة وأغنية من قصائد الشاعر العربي الكبير نزار قباني.

وقالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تحرص»مكتبة«على التعاون مع مختلف الجهات الثقافية في الدولة لتنظيم واستضافة فعاليات فنية متنوعة تثري الساحة الثقافية في أبوظبي. ومن هنا تأتي استضافة مكتبة الوثبة لمعرض وجوه ثقافية لتقدم لزوار المكتبة تجارب فنية راقية وتمنحهم منصة واحدة يتذوقون من خلالها فنوناً متنوعة مثل الرسم والموسيقى والأدب».

إشادة كبيرة

من جهتها، قالت إيمان الحمادي، مدير قسم شؤون المكتبات مكلف في دبي للثقافة: نسعى في «دبي للثقافة» لإتاحة الثقافة والفنون لكافة أفراد المجتمع على مختلف خلفياتهم وفي المكان الذي يتواجدون فيه. ولهذا نحن سعداء بهذا التعاون مع «مكتبة» لتنظيم معرض «وجوه ثقافية» والذي لاقى إشادة كبيرة منذ تنظيمه للمرة الأولى في مهرجان طيران الإمارات للآداب. ونحن على ثقة بأن زوار مكتبة الوثبة سيجدون في المعرض المعرفة والفائدة والمتعة وهو ما يتماشى مع سعينا لأن تكون الثقافة والفنون جزءاً لا يتجزأ من إيقاع الحياة اليومية لأفراد المجتمع؛ تزامناً مع رؤيتنا بأن تكون دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب».