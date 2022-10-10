«الثقافة» والألكسو تناقشان «إضاءات» «الموهوبين» باللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت أخيراً بمسرح متحف اللوفر - أبوظبي، في إطار أنشطة السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) التابعة لجامعة الدول العربية، جلسة «الموهوبين» وجلسة «إضاءات» بالشراكة بين وزارة الثقافة والشباب، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، ومركز أبوظبي للغة العربية وأناسي للإعلام، بحضور الشيخة إليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، والدكتور مراد المحمودي أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة بمنظمة ألكسو، والدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور أحمدو حبيبي خبير في إدارة الثقافة بمنظمة ألكسو وعدد من الموهبات والكوادر الشبابية. تأتي هذه الفعالية الوطنية ذات البعد العربي بمناسبة صدور الدليل الاسترشادي العربي لدعم الموهوبين في القطاع الثقافي.

قدمت وأدارت الجلسة الإعلامية ذكرى والي، واستهل البرنامج بكلمة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية وقال فيها: يسعدني ويشرّفني أن أتواجد معكم اليوم في هذا الحفل. ويطيب لي أن أعرب عن بالغ شكري وتقديري على كلّ تلك الجهود التي تبذلونها من أجل إبقاء راية اللغة العربية خفّاقة تسمو في فضاء الفكِر والوعيّ العربي الجمعي.