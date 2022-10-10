الأعمال الفائزة في محور «ملف مصوّر» – الجزء الثالث

المصدر: دبي -البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سنوياً، يترقّب المصورون في مختلف مجتمعاتهم وأنديتهم ومدارسهم، الأعمال الفائزة في محور «البورتفوليو» بصفةٍ خاصة. ما الذي يمنح هذا المحور هذه الأهمية النوعية؟ إنها القيمة الفوتوغرافية المركّزة! فالملفات الفائزة هي بمثابة مشاريع دراسية وبحثية قيّمة، يتدارسها المعنيون ويحصلون منها على قدرٍ كبير من الفائدة المعرفية والفنية.

في دورة «الطبيعة»، المصور الصيني «لوغو تشين» حلَّ ثالثاً، بملفٍ بعنوان «إطلالةٌ من علٍ»، حمل بصمات تجريدية فائقة الروعة. إن اختيار المشهد حين تُطلّ عليه من علٍ، كان بعيد المنال حتى زمن قريب، ولكن حين تمكَّن المصور التشكيلي ذو العين الفنية من تفحص الأرض من علٍ، عاد إلينا بمشاهد تجريدية، لولا التدقيق في تفاصيلها لتعذّر علينا تخمين ما هي عليه في الحقيقة. هذه السلسلة من المشاهد لموقع إنشائي عادي كَسَرَ التصوير الجوي رتابته، وأخرج منه مشاهد تشكيلية تجريدية آسرة في تناغمها اللوني، وفي تكوين عناصرها.

المركز الخامس، كان من نصيب المصور الروسي «ألكسي سايلر»، بملف بعنوان «كواليس الباليه»، يقول عنه: الحياة اليومية لفناني الباليه خلف خشبة المسرح. بينما يرى المُشاهِد صورة جميلة للأداء، نُظهِر العالم المخفي عن أعين الناس العاديين. هذا العالم بقوانينه وآماله وآلامه وتعبه وبهجته وشجاعته، منظومة كاملة لتقدير الفن وإسعاد الناس.

الملف الفائز في المركز الرابع، سيكون محور حديثنا الأسبوع القادم بإذن الله.

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