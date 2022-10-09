إطلاق «تنوين» لتطوير المحتوى العربي

المصدر: دبي ـــ البيان

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أطلق العنان أخيراً لمنصة «تنوين»، وهي شركة مستقلة مختصة بتطوير المحتوى الصحافي العربي للصحافية والكاتبة دارين شبير، وتتخذ الشركة من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتسعى الشركة لتصبح أقوى وأبرز الشركات الداعمة لمنظومة المحتوى العربي بأشكاله وأنواعه كافة، والوصول به إلى أعلى مستويات الاحترافية والمهنية.

ورافق إطلاق المنصة تعاقُد «سيسيرو وبيرناي لاستشارات الاتصال» - الوكالة الرائدة والمستقلة والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها - معها، لتكون أول عميل في قائمة «تنوين»، بما تضمه الوكالة في محفظتها الغنية من عملاء وعلامات تجارية كبرى في مختلف المجالات والقطاعات، وأبرزها هيئة الثقافة والفنون في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، و«سامسونج الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا»، و«وصل للعقارات»، و«عزيزي للتطوير العقاري»، و«بروبرتي فايندر»، و«انفينيتي»، و«هايونداي»، وغيرها.

أهمية

وأشارت دارين شبير، المديرة التنفيذية لشركة «تنوين»، إلى أن تأسيس منصة خاصة بالمحتوى العربي يوافق الفكر الخلاق والرؤى المستقبلية لدولة الإمارات، ويسلط الضوء على أهمية اللغة العربية في تحقيق أهداف الجهات الحكومية والشركات الخاصة، لافتةً إلى أن منصة «تنوين» ستشكل نقلة نوعية للمضامين العربية بما يعزز مفهوم الاحتراف، ومؤكدةً أن هذه الخطوة جاءت نتيجةً طبيعية للحاجة المُلحَّة لمحتوى عربي إبداعي غير تقليدي، يواكب التغيرات التي نشهدها في عالم الصحافة والإعلام.

وأضافت شبير: «نعيش في دولةٍ برعت في استشراف المستقبل وصناعته، ولا بد من مواكبة خطواتها السبَّاقة بمحتوى يليق بها، ويعكس رؤيتها الاستثنائية الملهمة بأفضل صورة، ونسعى من خلال منصة تنوين لتقديم كل الدعم للعملاء والشركات لتنمية أعمالها ومشاريعها، من خلال امتلاكنا فريق عمل محترفاً، نستثمر خبراته في وضع استراتيجيات وخطط عمل قوية، وتقديم مضامين إبداعية، بما يضمن توصيل رسائل عملائنا للجمهور بأفضل صورة، وتطويع مختلف الأدوات والوسائل الإعلامية بشكل إبداعي مبتكر».