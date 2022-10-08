هيئة الشارقة للكتاب تستعرض تجربتها في معرض الرياض

المصدر: الرياض - البيان

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تشارك «هيئة الشارقة للكتاب» في فعاليات «معرض الرياض الدولي للكتاب»، وفتحت أمام الناشرين والكتاب والمبدعين المشاركين في المعرض المجال للاطلاع على الجهود التي يقودها مشروع الشارقة الثقافي على المستوى الإقليمي والعالمي، وعرضت في جناح خاص بالهيئة أبرز الفعاليات والجهود التي تتولاها للنهوض بصناعة الكتاب في المنطقة والعالم.

واستعرضت الهيئة - خلال مشاركتها في المعرض الذي يختتم اليوم- الفرص المتاحة أمام العاملين في صناعة الكتاب من خلال مبادراتها وجوائزها والتسهيلات التي تقدمها على مستوى البنى التحتية وخدمات الطباعة والتسويق، إذ شاركت في «مؤتمر الناشرين» الذي عقد قبل انطلاق المعرض.

واستقبل جناح الهيئة عدداً من الشخصيات الرسمية والمسؤولين وكبار الكتاب والمثقفين والإعلاميين العرب والأجانب، حيث قدمت الهيئة تجربتها في تنظيم «معرض الشارقة الدولي للكتاب» الذي سجل تاريخ أكبر معرض على مستوى العالم في العالم 2021 ورؤية الشارقة في تنظيم حدث نوعي متفرد مثل «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

وعرفت الهيئة الناشرين والرسامين والمؤلفين على الجوائز التي تقدمها للتحفيز على تطوير محتوى كتب الأطفال، ووفرت للمهتمين بالاستثمار في مجال الصناعات الإبداعية معلومات حول أنواع التراخيص والامتيازات والتسهيلات الجاذبة التي تقدمها «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر». وقال فاضل حسين بوصيم مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية: شاركت الهيئة في معرض الرياض الدولي للكتاب لتضع الناشرين والعاملين في صناعة الكتاب من مبدعين ورسامين ومؤلفين أمام الفرص التي تتيحها الشارقة للنهوض بقطاع النشر.