«دبي للثقافة» تشكل لجنة مشاهدة عروض «مسرح الشباب»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تشكيل لجنة لمشاهدة العروض المقدمة من الفرق المسرحية المشاركة في مهرجان دبي لمسرح الشباب 2022 الذي سيقام خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر المقبل على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي.

وتضم اللجنة ثلاثة أعضاء وهم الممثل والمخرج خليفة التخلوفة اليماحي رئيساً للجنة والممثل والمخرج الشاب حسن يوسف البلوشي عضواً والمخرج والممثل السوري رائد الدالاتي عضواً، حيث سيوظفون خبراتهم في تقديم الإرشاد والتوجيه الفني للمشاركين وخلق بيئة تحفيزية تلهمهم لتقديم أفضل مساهماتهم ما يرفع مستوى المنافسة بين الفرق.

وقامت اللجنة بتقييم الفرق المشاركة في المهرجان لوضع الملاحظات الفنية على الأعمال المسرحية والإشراف على تقويمها لضمان وصولها إلى مرحلة النضج وملاءمة المضمون والرؤية الإخراجية لمعايير المهرجان.

تحفيز

وأكدت فاطمة الجلاف مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة» أهمية دور لجنة المشاهدة في إرشاد المشاركين إلى المسارات الصحيحة على صعيد العناصر الخاصة بالعرض المسرحي وتقديم المشورة للمبدعين الشباب من أجل تشجيعهم على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق على تطوير عروضها فكرياً وتقنياً ما ينسجم مع هدف المهرجان في توفير منصة فريدة لتعزيز وصقل المهارات المسرحية الوطنية الشابة وإخراج جيل واعد قادر.

وأضافت الجلاف: «انطلاقاً من مخرجات ملتقى المهرجان لهذا العام، تتميز لجنة المشاهدة بالعنصر الشبابي فيها، ونحن على ثقة بأنها ستبذل قصارى الجهد لتشجيع مواهبنا الشابة على مواصلة تطوير قدراتهم، وستترك أثراً ملموساً في تعزيز خبرات الجيل الجديد من فناني المسرح الإماراتي، بما يسهم في تأسيس قطاع مسرحي قوي، يرفد القطاع الثقافي في الإمارات والمنطقة عموماً».

معايير

وحفاظاً على الطابع الاحترافي للمهرجان الذي يقوم على المصداقية والنزاهة، تعتمد لجنة المشاهدة في تقييمها للعروض على مجموعة من المعايير التي حددتها اللجنة التنظيمية للمهرجان مسبقاً، أبرزها أن يكون الشكل العام للنص المسرحي متجانساً ومترابطاً، وأن تكون فكرة العرض واضحة ومفهومة، وتجسد قضايا الشباب.

يذكر أن لجنة النصوص بناء على المعايير المعتمدة اختارت لهذا العام 6 نصوص تلامس هموم وقضايا الجمهور ضمت «قصة» تأليف ميرة المهيري (مسرح دبي الأهلي) و«دوبي» تأليف محمد صالح السيدي (مسرح ياس) و«لمن يهمه الأمر» تأليف محمد صالح السيدي (مسرح كلباء) و«البرواز» تأليف سعود الزرعوني (المسرح الحديث) و«آخر خبر» تأليف أحمد الماجد (مسرح زايد للمواهب والشباب) و«حينما يُرفع الستار» تأليف عبدالله المهيري (مسرح دبي الوطني).