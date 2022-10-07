65 فيلما واقعياً وخيالياً تعرض في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022، عن عرض 65 فيلماً واقعياً وخيالياً لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، مع عروض يومية في الفترة من 10-15 أكتوبر الجاري، بـ «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، بالإضافة إلى فوكس سينما سيتي سنتر الزاهية في الشارقة، ومردف سيتي سنتر في دبي.

ويعرض المهرجان في فئة «أفلام من صنع الأطفال واليافعين»، 10 أفلام قصيرة من بلجيكا والمملكة المتحدة ونيبال، ومنها «وداعاً أيتها الأرض»، و«قل لا للبلاستيك»، تعكس رؤية مخرجيها الشباب حول الأضرار التي يسببها البشر لكوكب الأرض.

ويشهد المهرجان في فئة «أفلام من صنع الطلبة» 9 أفلام، بعضها أفلام رسوم متحركة من فرنسا، كما يناقش فيلم الرسوم المتحركة القصير «وحيداً في المصعد»، للمخرجة اليونانية أناستازيا بابادوبولو، مواضيع السلوك في الأماكن العامة، وأهمية الروابط العائلية.

وفي فئة «أفلام دولية قصيرة»، يعرض المهرجان 6 أفلام، منها فيلم «سلفادور دالي»، الذي يسلط الضوء على إصرار طفل على النجاح رغم الصعاب، وفيلم «دجاجة» الذي يدور حول شاب يتعرض للتنمر، لكونه مربي دجاج، وفيلم «الصدى الصامت»، الذي يروي قصة مجموعة من الموسيقيين الشباب الشغوفين، وفيلم «سيسي»، الذي يتناول موضوع الخسارة والفقدان.

وكان النصيب الأكبر من الأفلام المعروضة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط لفئة «أفلام الرسوم المتحركة»، بواقع 24 فيلماً، ما يعكس إقبال صانعي الرسوم المتحركة والمخرجين والشباب على أحدث تقنيات الإنتاج وصنع الأفلام، لتغطية مجموعة متنوعة من الموضوعات.