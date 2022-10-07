«دبي للثقافة» و«لينكدإن» تواصلان تمكين مبدعي الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق الموسم الثالث من «مبادرة التعلم الإلكتروني» بالتعاون مع «لينكدإن»، أكبر شبكة مهنية في العالم؛ لتوفير فرص التطوير المهني لأعضاء المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات عبر منصة «لينكدإن» التعليمية، داعيةً جميع المهتمين من المبدعين وروّاد الأعمال الإبداعية إلى التسجيل في المبادرة والاستفادة من الدورات وورش العمل المصاحبة لها؛ لصقل وتعزيز مهاراتهم وتطوير أعمالهم. وابتداءً من هذا الشهر، سيتمكن المبدعون من إكمال وتتبع الدورات المتعلقة بمجالاتهم واهتماماتهم من خلال التسجيل في المنصة التعليمية والاستفادة من أكثر من 16,000 دورة من الدورات التدريبية الخاصة بإدارة الأعمال والتكنولوجيا والمهارات الإبداعية التي تتيحها المبادرة مجاناً عبر منصة «لينكدإن» التعليمية.

منصات وبرامج

قالت شيماء راشد السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»: «تأتي الشراكة بين الهيئة و «لينكدإن» في عامها الثالث ضمن إطار جهود الهيئة لتوفير منصات وبرامج رقمية رائدة لتنمية المواهب الإبداعية في الإمارات، حيث ساندت أفراد المجتمع الإبداعي على مدار العامين الماضيين في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، ومكّنتهم من الوصول افتراضياً إلى عدد كبير من الدورات والمواد التعليمية المتخصصة من منازلهم.

ونطمح في هذا العام إلى مواصلة دعم الراغبين في الحصول على المعرفة وتطوير المهارات أينما كانوا في جميع أنحاء الدولة من خلال الاستثمار في البرامج والمبادرات المبتكرة التي يسهل الوصول إليها، وذلك كجزء من رسالتنا في دعم منظومة بيئية تشجع على نمو المواهب الناشئة وتمكينها لتطوير وإدارة أعمالهم الإبداعية في دبي، وصولاً إلى تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنةً للإبداع، ملتقى للمواهب، وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي».

ورش عمل

وفي جديد النسخة الثالثة من مبادرة «التعلم الإلكتروني»، سيتم تنظيم سلسلة من ورش العمل الهادفة إلى تعزيز معارف المبدعين حول المجالات الإبداعية والمهنية بالتعاون مع «لينكدإن» وجامعات ومؤسسات فنية وثقافية في دبي. وتتمحور مواضيع هذه الورش حول كيفية إنشاء ملف سيرة ذاتية احترافية على منصة «لينكدإن» يمكن المبدع من استعراض خدماته ومهارته الإبداعية لشبكة من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية الموجودة على المنصة، وأيضاً استعراض الخيارات التعليمية التي توفرها هذه المبادرة.

يُشار إلى أن المبادرة تقدم دورات تدريبية متخصصة معتمدة ومصممة من قبل كوكبة من الخبراء الدوليين المتمرسين في مجال إدارة الأعمال، بما فيه التحول الرقمي للأعمال، وإدارة الأزمات، وتطوير الأعمال، والأمور القانونية والمالية؛ ومجال المهارات الإبداعية التي تضم التصوير الفوتوغرافي، والتصميم الجرافيكي، وتصميم الألعاب الإلكترونية، وتصميم المنتجات، والفنون التشكيلية، والأفلام، والأزياء وغيرها من حقول الإبداع.