أطفال الشارقة يبدعون في مجال الفنون التشكيلية

المصدر: الشارقة - البيان

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سعياً لإثراء الحس الإبداعي لدى الأطفال ولتعريفهم على الفنون و أنواعها، نظمت «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة و المبتكرين، سلسة من الورش الفنية في مجال الفنون التشكيلية في مراكزها للأطفال.

ففي ورشة فن الظلال أبدع الأطفال في تنفيذ لوحات باستخدام مهارات فنية متعددة مثل دمج الألوان والرسم على هيئة ظلال من دون وجود تفاصيل وصفيه، بينما تعلموا في ورشة الفن البيئي على إعادة التدوير من خلال استخدام أدوات من الطبيعة وإعادة صناعتها بأشكال فنية مبتكرة، أما في ورشة الفسيفساء تعرف الأطفال على فن وحرفة صناعة المكعبات الصغيرة واستعمالها في الزخرفة والتزيين.

وحول مشاركتها في ورشة فن الظلال عبرت الطفلة حمده سعود عن سعادتها بانضمامها لهذه الورشة التي طورت من مهاراتها الفنية من خلال رسم لوحة تحتوي على جرة مع انعكاس الظلال فيها وتود أن تتعلم المزيد في مجال الفنون التشكيلية.

الجدير بالذكر أن «أطفال الشارقة» تحرص على تنظيم ورش وبرامج فنية متنوعة لتدريب الأطفال على إنتاج أعمال مبتكرة تحمل قيماً جمالية وفنية بالإضافة إلى تشجعيهم على اكتساب مهارات جديدة في مجال الفنون.