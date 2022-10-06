33 متنافساً في تصفيات «فزاع لليولة» التأهيلية

المصدر: دبي ـ البيان

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بألقها المعهود تستمر بطولة فزاع لليولة (الميدان 2022) التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إذ تنطلق التصفيات التأهيلية يومي 8 و9 الجاري في قلعة الميدان في القرية العالمية.

وتأتي الجولة التأهيلية لاختيار الـ16 متأهلاً بالإضافة إلى 3 أسماء للاحتياط والذين سيخوضون غمار النهائيات من بين 33 متنافساً عملوا بكل جد ومثابرة للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة، حيث سبق وتم اختيارهم من التصفيات الأولية من بين 400 مشارك.

ومن الجدير بالذكر أن البطولة تتضمن عدد من المنافسات المختلفة أهمها عد القصيد والرماية الأمر الذي يضفي الكثير من المتعة والإثارة للبطولة التي تعتبر من أقدم البطولات وأكثرها جماهيرية، والتي انطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حرصاً منه على المحافظة على الموروث الثقافي العريق والمرتبط بمشاعر الاحتفال والاعتزاز والفخر، في إطار جهوده الحثيثة والمتواصلة لتعزيز وترسيخ الهوية الوطنية.

الفرسان

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبد الله حمدان بن دلموك عن سعادته بمستوى المشاركة لهذا العام، مشيراً بأن إضافة عدد جديد من المنافسات لبطولة اليولة منحها المزيد من الإثارة، وزاد الفرصة لتألق أكبر عدد من المشاركين، كما أنها تعزز القيم والعادات الإماراتية الأصيلة، التي نشأ المركز من خلالها.

وأضاف بأن كل ما تمت إضافته للبطولة هي عادات مزروعة، وموجودة أصلاً في وجدان وداخل كل إماراتي، وهي صفات الفارس الحقيقي، وعلينا نحن أن نعمل من خلال المركز وفعالياته على إظهارها وتنميتها، وإيجاد الطرق المناسبة للمحافظة عليها.

ومن الجدير بالذكر بأن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سوف يقدم من إنتاجه أغنية جديدة للموسم الحالي ليتم التنافس على أنغامها من قبل المتأهلين.