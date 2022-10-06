«أكوافنتشر» أتلانتس في دبي تدخل «غينيس»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت مدينة أكوافنتشر المائية في منتجع أتلانتس النخلة دبي عن دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث سجلت أكبر عدد من المنزلقات المائية، مما يجعلها رسمياً المنتزه المائي الأكبر في العالم.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق مسيرة إمارة دبي التي حققت أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس عالمياً، ليؤكد استمرارية مدينة أكوافنتشر المائية في استقطاب الملايين من محبّي المغامرات المائية سنوياً. وتتم عملية التحقق من الرقم القياسي من خلال تصوير مقطع يوثق تجربة كل منزلق مائي وإرساله إلى فريق موسوعة غينيس من الحكام. وسجلت مدينة أكوافنتشر المائية رقماً قياسياً عالمياً جديداً بخمسين منزلقاً مائياً متفوقة بذلك على العدد السابق الذي يبلغ 41 منزلقاً.

ويعد هذا الرقم القياسي الإنجاز الأحدث لمدينة أكوافنتشر المائية في دبي ضمن رحلة التحول المميزة التي تقودها لتصبح بذلك أكبر حديقة مائية في العالم بالإضافة لكونها وجهة مستقلة واستثنائية في المنطقة، إذ توفر لضيوفها تجارب ترفيهية لا مثيل لها. كما تقدّم منتزهات الوجهة الثلاث الحافلة بالتشويق، باقة من التجارب والأنشطة المسلية للزوار من خلال شاطئ يمتد لمسافة كيلومتر و105 من المرافق الترفيهية تمتد على مساحة 22.5 هكتاراً تضم رقماً قياسياّ من المنزلقات المائية.