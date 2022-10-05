أسبوع دبي للتصميم يعود ببرنامج غني ومتنوع

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعاليات أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر على مستوى المنطقة، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، من 8 حتى 13 نوفمبر المقبل ببرنامج غني ومتنوع احتفاءً بالتصميم والإبداع، ما يرسخ مكانة دبي العالمية في شتى مجالات التصميم والإبداع والفنون.

وسيقدم الحدث بنسخته الثامنة هذا العام مساحة استثنائية للمصممين الموهوبين والمبدعين لتسليط الضوء على مواهبهم ومهاراتهم، حيث ستتضمن الفعاليات والأنشطة مجموعة متنوعة وغنية من المعارض والأعمال الفنية التركيبية والمعارض وجلسات الحوار وورش العمل وغيرها، والتي ستكون جميعها متاحة للزوار من مختلف الخبرات والمعارف.

ويُعد أسبوع دبي للتصميم الذي يقام في حي دبي للتصميم من أبرز الفعاليات الإبداعية على مستوى المنطقة نظراً لما يقدمه من مجموعة متنوعة من البرامج التي تعكس الأولوية التي توليها إمارة دبي لمختلف مجالات التصميم والإيداع. ويتركز أسبوع دبي للتصميم هذا العام حول مفهوم التصميم من أجل مستقبل مستدام، وهو المفهوم الذي سيجري دمجه بكل الأنشطة المقررة على مدار الأسبوع مع نخبة من المصممين الدوليين والإقليميين ضمن مجالات متعددة، بما فيها الهندسة المعمارية وتصميم المنتجات والديكورات الداخلية ووسائل الإعلام المتعددة.

برنامج غني ومبتكر

وفي هذه المناسبة، قالت خديجة البستكي، نائب الرئيس لحي دبي للتصميم: «في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع أسبوع دبي للتصميم، يسرنا أن نعلن عن عودة المهرجان الإبداعي بنسخته الثامنة ببرنامج غني ومبتكر من الفعاليات والأنشطة الإبداعية مثل معرض «داون تاون ديزاين» و«سوق أسبوع دبي للتصميم»، حيث يمثل فرصة للمصممين الطموحين من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد، ما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للتصميم والإبداع والفن، ويعزز موقعها ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة».

وأضافت: «نحرص في حي دبي للتصميم على مواصلة دورنا وتعزيز جهودنا الرامية لدعم القطاعات الإبداعية وتوفير منصات رائدة ومبتكرة بهدف تسليط الضوء على المواهب والمبدعين التي تذخر بها إمارة دبي والمنطقة على حد سواء».

وبدوره، قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»: «يُعد التصميم من الركائز الأساسية لخطة النمو الاستراتيجية التي نلتزم بتنفيذها التي نهدف من خلالها إلى توفير البيئة الداعمة للإبداع وتمكين المبدعين، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على الإبداع والابتكار وترسيخ مكانة دبي كوجهة ثقافية عالمية ومدينة حاضنة للإبداع ومركز تنمو فيه المواهب. ويأتي أسبوع دبي للتصميم احتفاءً بالتصاميم المبتكرة والمصممين الإقليميين والعالميين المبدعين الذين نفخر بدعمهم باستمرار».

«داون تاون ديزاين»

وسيعود معرض «داون تاون ديزاين» الرائد للتصاميم الراقية بين 9 – 12 نوفمبر المقبل مقابل الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم، حيث تعد نسخة هذا العام الأكبر في تاريخه، إذ إنه من المقرر أن يستضيف مجموعة دولية واسعة ومتنوعة من أبرز المتحدثين والمصممين والعلامات التجارية التي تشارك فيه للمرة الأولى.

يجري تنظيم برنامج الأعمال الفنية التركيبية لهذا العام بعنوان «التأثير عبر التصميم». وستشارك فيه نخبة من المصممين الإقليميين والدوليين، لتركيب مجموعة من الأعمال الفنية التفاعلية الموزعة في مختلف أرجاء حي دبي للتصميم، باستخدام مواد من شأنها أن تحفز النقاش حول الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يعود به التصميم على البيئة.

معارض متنوعة

يستضيف حي دبي للتصميم مجموعة غنية ومتنوعة من المعارض التي تلقي الضوء على كيفية إسهام التكنولوجيا المرتبطة بالعالم الافتراضي «الميتافيرس» في دفع المصممين نحو آفاق جديدة. وفي إطار معرض «داون تاون ديزاين»، سيلقي معرض «مصممون من الإمارات»، الذي يحصل على الدعم من دبي للثقافة، الضوء هذا العام من جديد على مجموعة من أبرز أعمال بعض المصممين المحليين.

ورش العمل

يقدم برنامج ورش العمل خلال أسبوع دبي للتصميم للزائرين من مختلف الفئات العمرية فرصة التعلم بشكل مباشر من نخبة من المتخصصين، بمن فيهم أساتذة يعملون في مؤسسات ذات شهرة عالمية ومبدعين يطمحون اليوم إلى بلوغ آفاق جديدة على صعيد الابتكار بالمواد والإبداع في التصميم.

يوفر أسبوع دبي للتصميم تجربة تسوق استثنائية مع سوق حي دبي للتصميم «FLTRD» على مدار الأسبوع. ويقدم مجموعة واسعة من العروض المحلية التي تشمل الأدوات المنزلية والملابس والإكسسوارات الجاهزة، علماً أن هذا البرنامج سوف يستمر لغاية عطلة نهاية الأسبوع لتقديم أفضل المنتجات الحرفية المحلية للزائرين.

يجري تنظيم فعالية «المنتدى»، التي يجري تنظيمها ضمن معرض «داون تاون ديزاين»، للزائرين الذين يرغبون بالمشاركة في جلسات حوارية شيّقة والتواصل مع الخبراء في التصميم. وتستضيف هذه الفعالية أبرز الخبراء الدوليين والإقليميين في مجال التصميم، لمناقشة أحدث التوجهات والابتكارات على المستويين الإقليمي والدولي.