«دبي للثقافة» و«إمداد» توقعان اتفاقية تعاون

المصدر: دبي ـــ البيان

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وقّعت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) ومجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، وتتخذ من دبي مقراً لها، اتفاقية تعاون لمدة عام، لتقديم خدمات التنظيف، والمساعدة المكتبية، من خلال مجموعة من الموظفين الماهرين، في مقر الهيئة في حي دبي للتصميم (D3).

بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم فريق متمرس من إمداد، يضم 17 من المساعدين في المكاتب وعمال النظافة، بتلبية احتياجات المركز الذي يستقبل حوالي 50 ألف زائر سنوياً طوال مدة الاتفاقية، على أن يستخدم الفريق مواد تنظيف صديقة للبيئة، بما يتماشى مع معايير الصحة والسلامة الدولية، التي تلتزم بها إمداد و«دبي للثقافة».

وتعليقاً على الاتفاقية، قال عبد العزيز محمد الرئيسي «تقدر دبي للثقافة علاقتها الممتدة مع إمداد، نظراً لخبرتها في مجال إدارة المرافق، والتي عززت سمعتها من خلال العديد من الخدمات المستدامة التي تقدمها. وننظر في الهيئة إلى ضمان الكفاءة التشغيلية المثلى، على أنه أحد أبرز الضروريات، لذلك نتطلع إلى تعميق علاقاتنا مع إمداد خلال السنوات القادمة».

من جانبه، قال جمال عبد الله لوتاه: «نشعر بالامتنان لأصدقائنا في دبي للثقافة، لتكليف فريق إمداد، الذي يراعي أعلى المعايير، بتقديم خدمات التنظيف والمساعدة المكتبية، في مقرهم الرئيس في حي دبي للتصميم. تعد هذه الاتفاقية إنجازاً لشركة إمداد، وفرصة لإظهار خدماتنا الرائدة في مجال إدارة المرافق، ودعم قيمنا المتمثلة في تزويد شركائنا بخدمات مستدامة وفعالة».