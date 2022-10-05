دائرة الموارد البشرية توقع اتفاقية تعاون مع هيئة رأس الخيمة للإذاعة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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وقعت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة متمثلة بالدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام الموارد البشرية، اتفاقية تعاون مع هيئة إذاعة رأس الخيمة متمثلة بمحمد غانم مصطفى مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الإعلامي بين الطرفين وإيجاد فرص دعم الجهود التنموية وتحقيق رؤية الإمارة الاستراتيجية.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية، أن هذه الشراكة تعكس إدراك وأهمية المجال الإعلامي في تسليط الضوء والترويج لمبادرات وأنشطة الدائرة، وأكد أن الدائرة تسعى دائماً إلى التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الإعلامية من خلال عقد الشراكات البناءة ذات المردود الإيجابي نظراً للدور المحوري الذي يمثله الإعلام بشقية التقليدي والرقمي في إبراز الحقائق وتعزيز الشفافية في أعمال الجهات الحكومية.

مبادرات وإنجازات

وبدوره لفت محمد غانم مصطفى مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، إلى أن هذه الشراكة تعتبر خطوة مبشرة لتسليط الضوء على مبادرات وإنجازات وخدمات دائرة الموارد البشرية من خلال تقديم الرسالة الإعلامية الهادفة للجمهور من المتعاملين في الحكومة وكل أفراد المجتمع. ونتقدم بالشكر للدكتور محمد عبداللطيف لتعزيز دور إذاعة رأس الخيمة لتحقيق وتفعيل الجانب الإعلامي الحكومي من خلال الترويج لمبادرات الدائرة.

وأضاف محمد غانم مصطفى: تأتي المذكرة للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين في هذا المجال وذلك لتعزيز التعاون والشراكة بينهما لوضع برنامج تدريبي لطلبة وطالبات كلية الاتصال في الجامعات وكليات التقنية العليا من أبناء الوطن لتأهيلهم لسوق العمل وإعطائهم فرصاً تدريبية على مهارات العمل في مجال الإعلام في مختلف المجالات والأقسام المختلفة، ضمن دورات وورش عمل تخصصية بغرض توفير فرص الاحتكاك بأطقم العمل في الإذاعة وإسناد بعض المهام للمتدربين لتعزيز مستوى تأهيلهم وصقل مهاراتهم.

وأشار إلى حرص هيئة إذاعة رأس الخيمة على تفعيل هذه المذكرة التي تسهم في إعداد كوادر وطنية شابة، إيماناً منها بأهمية برنامج التدريب والتأهيل بشكل أفضل ومساعدتهم على فهم آلية العمل في إذاعة رأس الخيمة وإعطائهم الخبرة العملية والتدريب المناسب، وكذلك ترسيخ القيم والمفاهيم الخاصة بالعلم والعمل لديهم، بالإضافة إلى توفير التغطية الإعلامية الشاملة للأخبار وإعداد التقارير لدائرة الموارد البشرية.