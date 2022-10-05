انطلاق مهرجان «بينجشي يونيفراس» في دبي نوفمبر المقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستضيف دبي مهرجان «بينجشي يونيفراس» في نوفمبر المقبل والذي تنظمه منظمة بينجشي ومقرها دولة الإمارات، وسينطلق بينجشي يونيفرس لعام 2022 بلقاء المتأهلين للتصفيات النهائية والمؤتمر الصحافي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر تليها ورشة عمل تدريبية للمتسابقين النهائيين لمدة 4 أيام والتي ستعقد في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل في مركز اللياقة البدنية أي بي، اليوم الخامس هو الليلة النهائية الكبرى وذلك بميناء راشد.

تدريب

وسيقوم لوكيش شارما المعروف بإخراج العرض وتصميم الرقصات للمسابقات الهندية والدولية وجوائز الموضة وأفلام الموضة بتدريب المشاركين على وضع الجسم وتدريب المشي أثناء عرض الأزياء خلال ورشة العمل.

وستشمل الجلسات الأخرى تجديد الصور وجلسات صيحات الجمال والأزياء واللياقة البدنية والتصميم وتطوير الشخصية، والعضوية السنوية هي جزء من الفوائد العديدة للمشاركين هذا العام ناهيك عن فساتين الأزياء الراقية التي سيرتدونها في ليلة الختام الكبرى التي صممها مصمم الأزياء اللبناني العالمي وليد عطا الله.

عرض أزياء

وأكدت أبيرنا باجباي، الرئيس التنفيذي المؤسس لمنظمة بينجشي، أن أكبر عرض أزياء ومواهب في دبي سيعود مرة أخرى للمرة الرابعة في نوفمبر المقبل، وتجمع المسابقة نساء من خلفيات مختلفة لتمثيل بلادهن في رحلة التمكين.

وأشارت ابيرنا باجباي إلى أن «الهدف من هذه المنصة هو فتح أبواب العرض والفرص لاكتشاف النماذج الطموحة من قبل المزيد من العلامات التجارية».

وتقول المشاركة السابقة لوريفي ريكسي التي حصلت على لقب الفائز في عام 2020 إن المنصة أتاحت لها العديد من الفرص في صناعة السينما وأن التجربة برمتها أعطتها الثقة، بعد فترة وجيزة من تتويجها، أصبحت الأكثر بحثاً عنها على جوجل وقريباً ستطلق كتابها الأول.