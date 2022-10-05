«الإمارات للآداب» وجامعة الإمارات العربية المتحدة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في مجال المعرفة

المصدر: دبي ـــ البيان

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وقعت مؤسسة الإمارات للآداب مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، تعزز الشراكة والتعاون فيما بينهما في مجالي الأدب والتعليم من خلال تبادل البيانات والمعلومات. ووقع مذكرة التفاهم من جانب مؤسسة الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، ومؤسسة مبادرة «كاتب مكتوب» ومديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، ومن الجانب الآخر، الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات.

«القراءة للمتعة»

وتشمل أوجه التعاون بين الطرفين أن تسهل مؤسسة الإمارات للآداب إدماج تعلم أساسيات التحرير على ويكيبيديا ضمن مناهج الجامعة التعليمية؛ إذ ستتعاون مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، التابعة لمؤسسة الإمارات للآداب، مع شؤون الطلبة لبدء نادي «ويكي» كنشاط إضافي للمناهج الدراسية. كما ستعمل المجموعة على تعزيز فهم طلبة الجامعة لسياسات ويكيبيديا وأهمية المعلومات المجانية وإتاحتها للجميع، وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على التحرير على موسوعة ويكيبيديا، مما يساهم في إنشاء مجتمع لمحرري ويكيبيديا في حرم جامعة الإمارات. ومن جانبها، ستقدم جامعة الإمارات العربية المتحدة الدعم لمشروع «القراءة للمتعة»، التابع لمؤسسة الإمارات للآداب، من خلال تقديم البحوث العلمية المتعلقة بالتعليم والقراءة. كما ستشجع الجامعة الطلبة على التواصل مع المؤسسة للحصول على فرص للتدريب في كل ما يعكس اهتمامات الطلبة وبشكل يدعم المؤسسة في تحقيق أهدافها والتعزيز من نجاح مبادراتها وفعالياتها المتنوعة.

تطوير المهارات

وعبرت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان الإمارات للآداب، ومؤسِسة مبادرة «كاتب مكتوب» ومديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، عن سعادتها بالتعاون بين الطرفين، قائلةً: «يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة الخطوة الأولى في مشوار تعاون نتطلع أن يكون إيجابياً ومثمراً على المدى الطويل. تسعى الاستراتيجية التي وضعناها إلى تطوير المهارات التقنية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس على حدٍ سواء، مما يساهم في تعزيز مكانة الجامعة في مجتمع ويكيميديا. وباعتبارنا مؤسسة غير ربحية، تتمثل أولويتنا في الاستفادة من مجموعة الطلبة الموهوبين واستثمار مواهبهم في تعزيز حب الأدب والقراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من خلال مبادراتنا الثقافية المختلفة».

أهمية

وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، على أن هذا التعاون يأتي تماشياً مع أهداف الجامعة الاستراتيجية بأهمية إعداد الطلبة ليكونوا متميزين وقياديين ومنتجين في مجتمعاتهم، حيث تتيح مذكرة التفاهم الفرص والأدوات اللازمة للتدرب على صناعة المحتوى الثقافي والمعلوماتي لدولة الإمارات، إلى جانب تشجيع الطلبة للحصول على فرصة التطوع والمشاركة في تحرير المعلومات وتعلم البحث عنها على أيدي خبراء ومختصين في مؤسسة ويكيميديا الرائدة عالمياً، وأضاف النائب المشارك للبحث العلمي، يسعدنا أن يكون تعاوننا مع مؤسسة الإمارات للآداب هو نقطة بداية للعديد من المبادرات الثقافية والمجتمعية المشتركة بين المؤسستين التي تعزز من القوة الناعمة من خلال الاستفادة من الإمكانيات وخبرات المؤسستين، انطلاقاً من حرصنا على الإسهام في غرس ثقافة القراءة ومهارة الكتابة نظراً لأهميتهما وعكسهما لتقدم وتطور الشعوب.