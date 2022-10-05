حديقة أم الإمارات تعلن عن موسم جديد من فعاليات سوق الحديقة

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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تستضيف حديقة أم الإمارات، موسماً جديداً من فعاليات سوق الحديقة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بين 4 نوفمبر القادم و18 مارس 2023، من الساعة 04:00 عصراً وحتى الساعة 11:00 ليلاً. وتضم هذه الفعالية السنوية، العديد من النشاطات الممتعة في الهواء الطلق، لتضمن تجارب ممتعة لجميع أفراد العائلة، خلال موسم الطقس المعتدل.

ويستضيف سوق الحديقة مجموعة متنوعة من الباعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليتيح للزوار العديد من المنتجات المحلية العضوية والطازجة، التي تدعم جهود الاستدامة.

أعمال فنية

ويعرض السوق العديد من الأعمال الفنية، وأكشاك الأكسسوارات، وغيرها من البضائع التقليدية، مثل الشموع والعبايات والأزياء التركية والتحف الفنية وأعمال الكروشيه، وغيرها من الحقائب والقبعات ومنتجات العناية بالبشرة والعطورات. كما يوفر السوق العديد من التجارب المسلية، مثل الأنشطة الفنية والحرف اليدوية والفنون التعليمية والتلوين، وغيرها من النشاطات المخصصة لتنمية المواهب. كما ستتيح الحديقة مجموعة من العروض الترفيهية الممتعة، كألعاب الخفة وجلسات سرد القصص والعروض الموسيقية والثقافية المميزة، وغيرها الكثير.

كما ستعود فعالية سينما الحديقة من جديد، مع مجموعة متنوعة من الأفلام العائلية الشيقة، حيث تتيح لجميع أفراد الأسرة والأطفال، الاستمتاع بمجموعة من الأفلام المميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في الهواء الطلق، ضمن حديقة الأطفال، والتي ستُقام أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، في الساعة 6:30 مساءً و8:30 مساءً.

تجارب غنية

وقالت رشا القبلاوي مديرة إدارة الاتصال المؤسسي لحديقة أم الإمارات: «يسعدنا عودة سوق الحديقة هذا العام، ليقدم تجارب غنية لجميع أفراد المجتمع. ويهدف السوق إلى تعزيز جهود الاستدامة بشكل رئيس، ودعم المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التعاون المجتمعي بين كافة الأفراد. وندعو الزوار من مختلف الأعمار، إلى الاستمتاع بالطقس المعتدل، وبالأنشطة والبرامج التي تم إعدادها بشكل خاص، لضمان تجربة لا تنسى، إلى جانب التعرف إلى المنتجات المحلية الطازجة العالية الجودة، التي توفرها مجموعة من الشركات المتنوعة».

وتحرص حديقة أم الإمارات، على دعم أهداف الاستدامة على المدى الطويل في دولة الإمارات، حيث يسلط سوق الحديقة الضوء على الإنتاج المستدام، مع التشجيع على تسويق مختلف المنتجات الزراعية.