وزارة الثقافة والشباب تقيم فعالية «تعابير المالد» احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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تقيم وزارة الثقافة والشباب فعالية «تعابير المالد» احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك مساء يوم السبت 8 أكتوبر المقبل، في مركز أبوظبي الإبداعي، تشمل عروضاً متنوّعة في حب النبي محمد ﷺ، تؤديها فرق محلية وعربية من مختلف الدول، إلى جانب جلسة حوارية تستعرض تاريخ فن المالد وتطوره في دولة الإمارات.

ويعد فن الإنشاد الديني المعروف بـ«المالد» أحد أبرز الفنون التقليدية المحلية التي تجسّد ثقافة دولة الإمارات وقيمها الأصيلة ومدى ارتباط أبنائها بموروثهم الثقافي العربي والإسلامي، وعلى امتداد التاريخ اقترن هذا الطقس بالمناسبات الدينية والاجتماعية، وأسهم في تعزيز النسيج والترابط المجتمعي.