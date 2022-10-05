قصائد تشدو للحكمة والحياة في بيت الشعر بالشارقة

المصدر: الشارقة ــ البيان

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نظَّم «بيت الشعر» بدائرة الثقافة في الشارقة، الثلاثاء ندوة نقدية بعنوان الشعر والفرح، تناولت تجليات الفرح في القصيدة العربية عبر العصور، ومواسمه التي عطرت ديوان العرب، وشارك فيها كل من الشاعر يوسف أبو لوز، والإعلامي فواز الشعار، وقدمها د. هيثم الخواجة، الذي رحب بالحضور والمشاركين، وأثنى على جهود بيت الشعر والقائمين عليه في رفد الساحة الشعرية والثقافية بالنشاطات التي غدت مواقيت يضبط عليها الشعراء ومحبو الشعر نبضات قلوبهم. وصاحبت الندوة قراءات شعرية رائعة للشعراء د. أحمد الحريشي من المغرب، ومحمد عمر فلاتة من السودان. وانعكس الصدى الجميل للأمسية حضوراً امتلأت به ساحة البيت، وذلك بحضور مدير البيت الشاعر محمد عبد الله البريكي.

وحضر الشعر كموضوع أساسي لقصائد شعراء الأمسية، فطرحوا رؤاهم عن الشعر، ووصفوا تجاربهم وعلاقتهم الجميلة الشائكة معه في أسلوب رائع ورائق، كما حضر حوار الذات مع نفسها وما حولها الذي طرح تساؤلات تأملية وفلسفية عميقة عبر القصيدة، وتنوعت المواضيع لتشمل الحب والوطن والغربة في قصائد شنفت الآذان، ولاقت الاستحسان الكبير من الحاضرين.

الشعر و الفرح

افتتحت الأمسية بندوة الشعر والفرح، التي تناولت عدة محاور حول مفهوم الفرح في الشعر العربي تناولاً منهجياً علمياً يكشف جماليات حضوره، ويرصد مكوناته وأبعاده الدلالية في النصوص، واستحضر المشاركون نماذج من مختلف العصور، في دعوة إلى قراءة التراث الشعري العربي قراءةً نقديةً واعيةً تنقب عن الخبايا والخصائص الفنية واللغوية والأسلوبية للنص، بغرض الإفادة والإمتاع من الإرث اللغوي والجمالي.

تلتها القراءات الشعرية، وافتتحها الشاعر أحمد الحريشي الذي افتتح بقصيدة تساؤل في ثوب تلاعب لفظي جميل ولافت، يؤنسن السنة ويحاول معرفة ما تخبئه في رأسها/ بدايتها، معلناً احتفاله بنفسه لا بها، وسيره إليها متخففاً من الأمنيات، حازت إعجاب الحضور وتصفيقهم، يقول:

بـِنفسي سَأحتفلُ العامَ.. إنِّي

بِنَفْسِي سَأَحْفَلُ.. لا بالسَّنَةْ

سأمضي خَفِيفاً من الأمنياتِ

خَفيفاً.. إلى سَنَةٍ مُمْكِنةْ

ثم ارتجل الشعر والحياة مقاطع شعريةً عذبة اللغة عميقة المعاني، تستلهم الحكمة والتأمل ويعلو فيها صوت الأنا الوجودية، يقول:

أَنَا رَعْشٌ لِقَافِيَةٍ

كَأَنَّ نُزُولَهَا بَرْدُ

وَكَانَ لِبَرْدهَا وَقْدُ

كَأَنَّ حُضُورَهَا فَقْدُ

تلاه الشاعر محمد عمر فلاتة الذي أجرى الشعر نهراً يغسل عناء العابرين ضفافه، وتمتد يده ظلاً للغرباء، يقول:

الشّعرُ كالنّهرِ الوسيمِ.. فجُد به

للعابرين على امتدادِ عناءِ

في الشّعرِ يولدُ شاعرانِ عليهما

وقعُ انحناءٍ.. أو شموخُ إباءِ

ثم أشرع نوافذ الأسئلة في قصيدة تشدو للحياة بحكمة من يرى النصف المليء في الكوب، حاثاً ذاته على رؤية ما يحفها من نور وأمل، يقول:

لمَ تكتوي ظمأً.. وعمرُك غيمةٌ

تختالُ بين فتوّةٍ وشبابِ

أتجوعُ مثلَ النارِ، كيف.. وهذه

فأسُ الحياةِ وهمّةُ الحطَّابِ ؟!

وفي الختام كرَّم الشاعر محمد عبد الله البريكي المشاركين ومقدِّم الأمسية.