«بيوتي وورلد ميدل إيست» في دبي يكرم أفضل علامات الجمال والعطور 31 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلن معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»، المعرض التجاري العالمي الأكبر في المنطقة لقطاع منتجات الجمال والرفاهية، عن إقامة الدورة الثانية من حفل جوائزه المرتقب يوم 31 أكتوبر الجاري، لتكريم العلامات التجارية العريقة والناشئة في قطاعات منتجات الجمال والعناية بالشعر والعطور والعناية الشخصية على الصعيدين المحلي والعالمي. وسيتم توزيع الجوائز التي تحتفي بأفضل العلامات التجارية في القطاع خلال حفل عشاء فاخر يحتضنه فندق العنوان سكاي فيو، ويلي اليوم الافتتاحي لمعرض بيوتي وورلد ميدل الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 31 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل.

150 علامة

وشملت طلبات المشاركة للفوز بالجوائز 150 علامة مختلفة ضمن 13 فئة، بما فيها جوائز التسويق الرقمي، وأفضل شركة ناشئة للعام، وأفضل علامة محلية، إلى جانب فئات مخصصة لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين جرى اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء.

وقالت فلين روبرتس، مدير عام معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست» لدى شركة ميسي فرانكفورت: «يسرنا إقامة حفل جوائز معرض بيوتي وورلد ميدل إيست للاحتفاء بالتطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الجمال، وتكريم علامات القطاع وتشجيعها على مواصلة تقديم منتجات وخدمات مبتكرة».

وأضافت: «حظي حفل جوائز معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست» العام الماضي بإشادة كبيرة من أبرز الجهات المعنية في القطاع، الأمر الذي انعكس على ارتفاع عدد طلبات المشاركة هذا العام، مما يعكس توجهنا الصحيح وجهودنا المثمرة لتكريم الشركات المبتكرة وتسليط الضوء على منتجاتها وخدماتها المميزة».

موهبة محلية

وتكرم جائزة أفضل موهبة محلية أبرز العلامات التجارية التي تم تصميمها وإطلاقها في الشرق الأوسط، مع الاحتفاء بابتكارات رواد الأعمال المحليين في مجالي الجمال والعطور.

وتشمل قائمة المرشحين لهذه الجائزة علامة خيالي للعطور، التي قضت مؤسستها منى قطان سبع سنوات في تطوير مجموعة منتجاتها وتصنيعها.

وقالت ريمي موبوليد من علامة خيالي: «نفخر بترشيح العلامة في حفل الجوائز إلى جانب العديد من أشهر العلامات في القطاع. ورغم أننا نتمنى الفوز طبعاً، إلا أن ترشيحنا وحده يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها العلامة منذ تأسيسها. ونطمح إلى مواصلة بذل هذه الجهود وتطوير منتجاتنا، ونتطلع لحضور حفل الجوائز يوم 31 أكتوبر».

كما يستقطب المعرض المهتمين بقطاع الجمال من خلال جائزة الاسم الأشهر في مواقع التواصل الاجتماعي للعام، والتي ترشح لها كل من ليالي ميك أوفر، ومرمرة مودا، ومنى تجاربي، وزهرة ليلى خليل، ونسرين داو.