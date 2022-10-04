«بريك ذا بلوك» في حي دبي للتصميم... فنون وموسيقى وترفيه

المصدر: دبي ـــ البيان

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يحتضن حي دبي للتصميم بالتعاون مع جدول فعاليات دبي فعالية «بريك ذا بلوك»، التي تحتفي بالمأكولات الشعبية ضمن أجواء احتفالية تحمل طابعاً ثقافياً مميزاً وتتضمن الموسيقى وعروضاً إبداعية حية وتجارب طعام.

وتقيم شركة براج الفعالية على مدار ليلتين متتاليتين، بمشاركة فعاليات دبي وحي دبي للتصميم، وبالتعاون مع مجموعة فاكتوري بيبول ومنصتي لاست سين لايف وألترا فايلوت لايف ومجموعة فنادق 25 أورز، وتتضمن عروضاً فنية وموسيقية مميزة وتجارب طعام لذيذة.

تجربة مميزة

وتقام الفعالية في ذا بلوك في حي دبي للتصميم، لتحوله إلى مساحة نابضة بالحيوية مستوحاة من حفلات الحي وتشكل تجربة مميزة لعشاق الطعام والعروض الترفيهية، وتحتفي بثقافة الشارع في دبي وإبداعات مواهبها المميزة في مجال الطعام والموسيقى والأفلام والفنون.

وقالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «يسعدنا استضافة الفعالية الأولى من نوعها التي تحتفي بمأكولات الشوارع في حي دبي للتصميم، المركز الإبداعي في دبي. وتسعى فعالية بريك ذا بلوك إلى تسليط الضوء على المواهب المبدعة في مجال الأطعمة الشعبية المستمدة من الثقافة المحلية لتوفير أجواء احتفالية مميزة للحضور».

قيم وأصالة

من جانبه، قال مايكل دانيال، المدير الإداري لبراج دبي: «يسرنا إقامة فعالية بريك ذا بلوك الأولى من نوعها في دبي، والتي تحتفي بمأكولات الشارع». وتتيح الفعالية للزوار الاستمتاع بتجارب مميزة وسط أجواء غنية بالثقافات المختلفة، حيث تسعى إلى الخروج عن الأنماط التقليدية وتخطي الحواجز أمام الإبداع وتعزيز قيم الانفتاح والأصالة والاستقلالية بين الشباب. وتحتفي فعالية بريك ذا بلوك، التي تقام بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وحي دبي للتصميم، بثقافة الشارع في دبي وإبداعات مواهبها المميزة في مجال الطعام والموسيقى والأفلام والفنون.

كما توفر الفعالية للزوار فرصة قضاء أوقات ممتعة في التزلج على الألواح والتنزه طوال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تضم نشاطاً خاصاً بالتزلج في اليوم الأول يوفر للمشاركين فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز المميزة.

وفي ختام الفعالية، يقدم فريق مجموعة فاكتوري بيبول حفل هوت ميس الشهير، ليقدم لعشاق الموسيقى فرصة الاستمتاع بأحدث الإيقاعات والانغماس بأجواء الموسيقى الاحتفالية.