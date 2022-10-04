دبي تعزز مكانتها وجهة لمؤسسات الإنتاج الدرامي والإعلامي

المصدر: دبي ـ البيان

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تواصل دبي استقطاب الشركات الإبداعية المتخصصة بحقول الأعمال الدرامية، حيث يتسابق المبدعون والمؤسسات العالمية في المجال، على جعل دبي مقراً لأعماله. وهو ما سارت على خطاه أخيراً شركة «فليك للإنتاج» التي باشرت قبل أكثر من عام عملها انطلاقاً من دبي، وتحديداً في مدينة دبي للإعلام، مستفيدة من العديد من التسهيلات والتحفيز المتوفر، خصوصاً في ظل وجود أشهر المؤسسات الإعلامية والإنتاجية العربية والعالمية في دبي، إذ تنتج برامج مهمة وتشترك بعقود نوعية معها.

وقال محمد مارديني مؤسس «فليك للإنتاج»: «نتطلع في الشركة للعمل بطريقة ابتكارية وإنتاج أعمال تتميز بأفكار جديدة وإبداعات بعيداً عن الأعمال التقليدية، ودبي تحفز على ذلك سواء من ناحية الابتكار الذي تتميز به الإمارة أو من ناحية سهولة الإجراءات عند تنفيذ الأعمال فيها، فلا حدود في دبي للإبداع، لذلك اخترنا في شركة فليك أن نتسلح بطموحات عالية تلامس حدود السماء».