«الإمارات للآداب» تتيح الترشح لجائزة أمناء مكتبات المدارس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب عن فتح باب الترشيح لجائزة أمناء مكتبات المدارس للعام السابع على التوالي. إذ تهدف الجائزة، التي تنظمها مؤسسة الإمارات للآداب بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى تقدير وتكريم أمناء المكتبات الذين يكرسون جهودهم ووقتهم لرفد الثقافة والتعليم في مدارسهم والمساهمة في غرس حب المطالعة والقراءة في نفوس الطلبة.

وتقبل الجائزة طلبات الترشيح من فئتين، أمناء المكتبات المتميزين في فئة المدارس الحكومية وفئة المدارس الخاصة في دولة الإمارات، علماً بأنه يتم غلق باب الترشيح يوم 16 نوفمبر المقبل. وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل خاص خلال فبراير 2023.

دعم

وقالت شموس ماجد بن فارس، مستشار بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي: «إنه لمن دواعي سرورنا الاستمرار في دعم جائزة أمناء مكتبات المدارس للأثر الملموس الذي لاحظناه في ترسيخ ثقافة القراءة والمطالعة بين أبنائنا الطلبة، والتي تعزز من معارفهم في ميادين المعرفة، ما يعزز من اتساع آفاق المعرفة باعتبارها أحد أهم مقومات تمكين الأجيال وتسليحهم بالعلم والمعرفة والاستعداد للمستقبل».

من جهتها، قالت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب: «نشهد اليوم، تكيفاً ملحوظاً مع استخدام التكنولوجيا إضافة إلى عودة المناهج الإضافية للمناهج الدراسية الأساسية؛ وذلك بعد انقطاع طويل خلال فترة انتشار الوباء. ومع مكافحة الطلبة لتخصيص وقت للقراءة للمتعة، يصبح دور أمناء المكتبات في تشجيع القراءة دوراً مهماً عن أي وقت مضى، لما توفره الكتب والقراءة من فوائد جسدية ونفسية مثل التخفيف من حدة التوتر والقلق» وأضافت، «يرتقي أمناء مكتبات مدارسنا إلى مستوى التحدي ويبدعون في العثور على طرق مبتكرة لغرس حب الكتب في قلوب الطلبة وبناء الجيل القادم من القرّاء».