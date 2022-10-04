المصدر: (دبي - البيان)

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية محاضرة فنية بعنوان «تاريخ التسجيلات الموسيقية في الإمارات - دبي فون نموذجاً» للشاعر والباحث والناقد علي العبدان، وعلى هامش المحاضرة يوقع العبدان نسخاً من كتابه الجديد «مقالات الشعر الشعبي ـ 2012 /‏‏‏ 2022» الجزء الأول، وهي مقالات تعرض السمات الأدبية والفنية للعديد من قصائد الشعر الشعبي في الإمارات، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 10 أكتوبر الجاري في قاعة المحاضرات بمبنى المؤسسة في شارع الرقة بدبي.

وعلي العبـدان هو باحث في المعرفة من الإمارات، صدرت له مقالاتٌ وكتبٌ عديدة حول الفنون الجميلة، فن النحت في الإمارات، تاريخ الطرب الشعبيّ في الإمارات، الأنثروبولوجيا الموسيقية، مجموعتان شعريتان، ودراسات عن الشعر الفصيح والشعبي.

يعمل بوظيفة مدير إدارة التراث الفني بمعهد الشارقة للتراث، وله جهود واضحة في مجال توثيق التراث الإماراتي، مثل كتابه «فن الصوت الخليجي في الإمارات.. البدايات والنهايات»، والصادر عن معهد الشارقة للتراث، وكتاب «حرف وعزف» (عدة أجزاء) الذي يقدم فيه إضاءات على تاريخ الطرب الشعبي في الإمارات، وفي مشروعه التوثيقي يشدد علي العبدان على أهمية إحياء ذاكرة المطربين.