بطولات فزاع التراثية «2022 ـ 2023».. حصن الهوية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد الخاصوني، عن جدول بطولات فزاع التراثية لموسم 2022 ـ 2023، وستكون البداية مع الجولات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج (الميدان 18)، وعن هذا الشأن، قال الخاصوني: نسير بخطوات ثابتة بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للحفاظ على ثقافة وتراث مجتمعنا، والعمل على تجسيده بشكل منافسات وبطولات من شأنها القيام بتحفيز الشباب الإماراتي الناشئ للمشاركة بشكل أكبر في مثل هذه المناسبات.

وأضاف: كلنا فخر في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتنظيم هذه البطولات التي تمكنت من حجز مكانة كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، وترجمة رؤية وتوجّه سمو ولي عهد دبي في تعزيز الهوية الوطنية، ونقل الموروث إلى الناشئة، وتربية أجيال مرتبطة بتراثها وعاشقة لوطنها.

جولات

وسيشهد مسرح الميدان في القرية العالمية انطلاقة النسخة الـ 22 من بطولة فزاع لليولة الجولات التأهيلية يومي 8 و9 أكتوبر الجاري بينما ستكون أولى جولات النهائيات في التاسع من شهر ديسمبر المقبل وتستمر حتى الرابع من شهر مارس 2023 على مسرح الميدان في المرموم. بينما ينطلق الدور التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني ورحلة الهجن بتاريخ الرابع من نوفمبر المقبل في منطقة المرموم، وتنطلق بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح الرئيسية في 28 ديسمبر المقبل وتستمر حتى الرابع عشر من يناير 2023 في منطقة الروية.

وفيما يخص ماراثون اليوم الوطني للهجن فإشارة الانطلاق ستكون بتاريخ السادس من يناير 2023 في المرموم، وستكون الأشواط التأهيلية لبطولة السلق للهواة «ذكور ـ إناث» 2500 متر يوم السابع والعشرين من يناير العام المقبل، فيما ستكون للمحترفين للجنسين 2500 متر يوم الثامن والعشرين من يناير تليها بيوم واحد بطولة الـ 1000 متر على أن يكون النهائي في التاسع عشر من فبراير المقبل وجميع الأشواط ستقام في الدورة ـ المرموم. أما عشاق رياضة الصيد بالصقور هم على موعد مع بطولة فزاع للصيد بالصقور فخر الأجيال التي تمتد لأسبوعين كاملين وتبدأ بتاريخ الـ 30 من يناير 2023 في الروية.

أنشطة

وذكر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بأن أولى طلقات البداية لبطولة فزاع للرماية بالسكتون المفتوحة ستدوي في ميدان شرطة دبي ـ الروية، وذلك يوم الخامس والعشرين من فبراير وتستمر حتى الخامس من مارس العام المقبل. ويستضيف مجمع حمدان بن محمد الرياضي بطولة فزاع للغوص الحر «الحياري» بتاريخ السادس من مارس المقبل وتمتد للثاني عشر منه. هذا ويذكر بأن المركز ينظم مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات على هامش بطولات فزاع، وخصوصاً تلك التي تستهدف الأطفال.