اختتام تدريبات إقليمية للحفاظ على الفسيفساء في عمّان

المصدر: لوس أنجليس، الشارقة - البيان

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اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان الدورة التدريبية المتقدمة على أعمال الترميم الوقائية لمواقع الفسيفساء الأثرية: السقائف الحامية، وإعادة الدفن، التي نظمها على مدى أسبوعين كل من معهد غيتي للترميم والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية، من خلال مكتبه الإقليمي في الشارقة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في الأردن، وذلك ضمن مبادرة موزايكون.

واشتملت الدورة على جلسات نقاش ومراجعة نظرية وتمارين جماعية وزيارات ميدانية لعدد من أهم المواقع التي تحتضن أعمالاً فسيفسائية تاريخية في الأردن، وفي طليعتها جرش وأم الرصاص ومأدبا، ركزت هذه الدورة التدريبية المتقدمة على أسلوبين استراتيجيين ومستدامين للحفاظ على المواقع الأثرية، وهما استخدام السقائف الحامية وإعادة الدفن. وتعلم المشاركون في هذه الدورة،التقنيات المعقدة التي يمكن أن تسهم في توفير بيئات أكثر استقراراً للآثار التاريخية سريعة التأثر، مثل الفسيفساء.