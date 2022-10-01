«اقتصاد المعرفة».. محور ندوة في مركز جمعة الماجد

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، يوم الأربعاء 28 سبتمبر، ندوة معرفية بعنوان «استشراف المستقبل في ظل اقتصاد المعرفة»، حاضر فيها كلٌّ من الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي، والدكتور عاطف عبيد، استشاري تنظيم المعرفة والتحول الرقمي، ومحمد عواد، رئيس قسم المشاريع المبتكرة في شركة «آكشن تو».

بدأت الندوة مع الدكتور محمد خليف الذي قدم عرضاً تقديميّاً عن استخدام التكنولوجيا النافعة لخدمة المجتمع، وتخطِّي تحديات المجتمعات الحديثة في الصحة والتعليم وقضايا المناخ ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ثم تحدث د.عاطف عبيد عن هالم الميتافيرس ووجوهه. وختمت الندوة مع محمد عواد، الذي سلط الضوء على الثورات الصناعية، والتحديات والفرص المقترنة بكل ثورة صناعية.