«سينمائي» الأطفال والشباب يقدم عروضه حتى 4 أكتوبر

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تواصل منصة «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022» في «سيتي سنتر الزاهية» بالشارقة فعالياتها حتى الرابع من أكتوبر الجاري، لتعزيز وعي الزوار بالمهرجان، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بتجربة نموذج مصغر عنه، وتحفيزهم على المشاركة في فعالياته التي تقام من 10 إلى 15 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتتضمن المنصة أقساماً عدة تشمل المرسم، والمشغل، والاستوديو، والمتاهة، ومتاهة المرايا، وغرفة الألعاب، والسينما المصغرة، وتقدم يومياً من الساعة الرابعة حتى الحادية عشرة مساءً مجموعة من ورش العمل التي تستضيف 15 طفلاً في الورشة الواحدة.

وحول المنصة قالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة (فن) و«مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»: «يسعى المهرجان لنشر الوعي المجتمعي بالفنون السينمائية، والتواصل مع الأطفال واليافعين وأولياء الأمور، وتحفيزهم للمشاركة فيه وحضور فعالياته المتنوعة التي تشمل سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التوعوية والتعليمية والدورات التدريبية التي تثري مخيلتهم، وتنمي مواهبهم ومهاراتهم».