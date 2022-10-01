«الشارقة الثقافية».. في أكتوبر عدد جديد ومتنوع

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدر أخيراً العدد (72) لشهر أكتوبر (2022م) من مجلة (الشارقة الثقافية)، التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، وتناول العدد السرد في الرواية العربية.

وكتب مدير التحرير نواف يونس في مقالته (ريادة الرواية العربية لم ترتدِ المعطف الغربي) عند جهود النقاد العرب، الذين اجتهدوا في دراساتهم الأكاديمية المتعلقة بالسرد العربي، وتوصلوا إلى تاريخ مختلف لأول رواية عربية، فمنها من أرجع الريادة إلى خليل الخوري في روايته (وي.. إذن لست بإفرنجي) (1865م)، ومنهم عبدالله إبراهيم ومحمد يوسف نجم، ولم يقتصر جهد النقاد العرب في بحثهم المتواصل عن ريادة الرواية عربياً، على تحديد رواية بعينها، فقد أثمرت دراساتهم اكتشاف روايات عربية أخرى، ومنها رواية (الأسهم النارية) للكاتب أنطون صقال.

وبيّن أنّ المفاجأة الأكثر تأثيراً في بحوث النقاد العرب، أنهم توصلوا إلى معطيات تضارع عملية التأريخ للريادة، حين اكتشفوا أن جزءاً من هذه الريادة، يعود إلى وجود أربع روايات كانت مجهولة، تنسب إلى أمير الشعراء أحمد شوقي، وهذا ما أكده الناقد محمد صبري الذي أصدر كتابه الشهير (الشوقيات المجهولة).