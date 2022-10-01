نكهات متنوعة للقهوة في يومها العالمي

المصدر: دبي - خلود حوكل

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إن كنت من عشاق القهوة فحري بك أن تحتفل اليوم بقهوتك المفضلة، حيث يصادف اليوم الأول من أكتوبر يوم القهوة أو اليوم العالمي للقهوة حسب المنظمة الدولية للقهوة التي خصصت هذا اليوم احتفاءً بالقهوة وعشاقها حول العالم، حيث يتشارك العديد من عشاق القهوة الاحتفال بها وبفوائدها. وفي السنة التي خصصتها المنظمة الدولية للقهوة عام 2015 أدرجت أيضاً القهوة العربية ضمن قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

ويتجسد الاهتمام بالقهوة في الإمارات التي تعتبر أحد رموز الكرم والضيافة في المجتمع الإمارات من خلال متحف القهوة في إمارة دبي الذي يسلط الضوء على القهوة بدءاً من أنواع البن ونشأتها وطريقة تحميصها وإعدادها وأدواتها وأنواعها المختلفة، من خلال المقتنيات الموجودة في المتحف وتعرف الزائر عن قرب بتفاصيل القهوة.

وعن يوم القهوة وأنواعها وخصوصيتها لدى الشباب تقول شمة بن لاحج متذوق القهوة المعتمد، احتفت الإمارات بمناسبة يوم القهوة العالمي بالمشاركة في مبادرات عدة مع جهات مختلفه، حيث يقوم مجتمع القهوة سواء المقاهي المختصة أو المحامص بتقديم محاصيل مميزة في هذا اليوم منها على شكل ضيافة مجانية ومنها على شكل عروض خاصه لهذا اليوم فقط. الجميل أن جميع المشاريع على مستوى الإمارة تستعد فعلاً لهذا اليوم بأفكار مختلفة احتفاءً بجمال هذا المشروب. أيضاً يتم تقديم القهوة العربية لما لها من مكانة خاصة عند العرب وتقاليدهم بالدلة والفنجان لجميع الزوار لنشر ثقافة القهوة التعريف بالموروث العربي.