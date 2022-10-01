«سوذبيز» تدخل مجال معارض الكتب

المصدر: الرياض - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتعاون سوذبيز، حتى 8 أكتوبر الجاري، مع لجنة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب. ويعد المعرض حدثاً مهماً في المشهد الثقافي العربي، إذ يعد من أكثر الفعاليات الثقافية زيارة وتنوعاً في المنطقة، ويشارك فيه أبرز دور النشر والمؤسسات والعلامات التجارية العربية والعالمية. كما يرافق المعرض مؤتمرات وورش عمل تعليمية وندوات عن الفنون. وسوف تعرض دار سوذبيز مجموعةً خاصةً ومختارةً بعناية من الكتب والمخطوطات والصور الفوتوغرافية والأشياء الاستثنائية التي سيتم عرضها داخل المملكة أول مرة.

وقال إدوارد جيبز، رئيس مجلس إدارة دار سوذبيز للشرق الأوسط والهند: «في وقت سابق من هذا العام، قدمت سوذبيز أول منتدى للفنون الرقمية ومعرض الرموز غير القابلة للاستبدال NFT في السعودية، بالشراكة مع وزارة الثقافة، وذلك في معرض بينالي الدرعية الافتتاحي للفن المعاصر. ولقد سعدنا بالاستجابة لهذا البرنامج الثقافي المبتكر وشجعنا بشكل كبير حيوية المشهد الفني في المملكة. ونحن فخورون بتقديم بعض النقاط المهمة من محفظة مبيعاتنا الخاصة كجزء من معرض الرياض الدولي للكتاب وهذا دليل على التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة».

وقال دانيال أسمر، العضو المنتدب لسوذبيز الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: «المملكة العربية السعودية دولة غنية بالتراث، ورعاية التقاليد المتنوعة مع مواصلتها تطوير القطاع الثقافي، الذي يعد عنصراً أساسياً في رؤية السعودية 2030. وتواصل سوذبيز أداء دور في هذه الخطط الطموحة من خلال المشاركة في فعاليات مثل معرض الرياض الدولي للكتاب، إذ نفخر بتقديم عدد من أبرز الإضاءات العالمية في هذه الفئة».

خرائط

ريتشارد فاتوريني، كبير المتخصصين في الكتب والمخطوطات في سوذبيز، يقول: «نحن متحمسون لنجلب إلى الرياض مجموعةً من أهم القطع المرغوب فيها والمحبوبة في هذا المجال».