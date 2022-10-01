ذكرى لاغرفيلد في معرض استعادي بمتحف «متروبوليتان»

المصدر: باريس - أ ف ب

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يكرم معرض استعادي كبير في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك مصمم الأزياء الراحل كارل لاغرفيلد، خلال حدث يقيمه العام المقبل في إطار الملتقى السنوي الشهير «ميت غالا»، الذي يجمع بعضاً من أشهر النجوم العالميين، على ما أعلن المنظمون.

وكانت رئيسة تحرير مجلة «فوغ» في الولايات المتحدة آنا وينتور، من بين أصدقاء مصمم الأزياء وشخصيات أخرى اجتمعوا الجمعة لإعلان الحدث في استوديو التصوير الذي كان يملكه لاغرفيلد في باريس التي تشهد حالياً أسبوع الموضة.

وسيقام أول معرض استعادي دولي منذ وفاته في فبراير 2019، بعنوان «Karl Lagerfeld, A Line of Beauty» («كارل لاغرفيلد: مسار من الجمال») بين 5 مايو و16 يوليو 2023 في متحف متروبوليتان، مع إضاءات على أهم محطات مسيرته المهنية من الخمسينيات حتى مجموعته الأخيرة في عام 2019.

وبهدف تمويل قسم الأزياء في المتحف، تقام أمسية «ميت غالا» التي تتزامن تقليدياً مع المعرض السنوي الرئيسي لـ«متروبوليتان»، في الأول من مايو تكريماً لمصمم الأزياء الراحل.

وأشار المنظمون إلى أن «أكثرية التصاميم البالغ عددها حوالى 150 ستكون مصحوبة بمسودات أعدها لاغرفيلد».

وقالت آنا وينتور «من فندي إلى شانيل إلى علاماته التجارية الخاصة، كانت عبقريته تكمن في تجديد أهدافه باستمرار، واستيعاب المعلومات الجديدة دائماً من دون أن يفقد بصمته على الإطلاق».