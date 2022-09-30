«العدسة» مكلفة والصورة أكثر ثراء

المصدر: دبي - خلود حوكل

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يساهم المصور في نقل ما حوله من مناظر ومشاهد، يلتقطها بكاميرته ليراها الآخرون، ويوثق الأحداث واللحظات والمناسبات، مستعيناً بمهاراته لخلق صورة خالدة في الذاكرة.

ويواجه المصور كغيره من الموهوبين والمبدعين في المجالات الأخرى تحديات وصعوبات قد تؤثر على أدائه ومهارته وشغفه خلال عملية التصوير، ومع التطور التقني الحديث الذي أثر بشكل أو بآخر على التصوير، إذ قد تكون هذه التقنيات قد خدمتهم أو عقدت عملية التصوير لدى المصور..

وفي هذا الاستطلاع نرصد آراء المصورين الشباب حول دور التقنيات الحديثة في تعزيز مهاراتهم وتطويع التحديات وتحويلها إلى عناصر قوة في أدائهم.

جودة عالية

وفي هذا السياق، قال المصور يماني العفاري: إن التقنيات ساعدت المصور على أن يقدم صوراً احترافية بجودة عالية وألوان واضحة من خلال التقنيات الحديثة والمتطورة، سواء أكانت الفلاشات أم التطبيقات التي تساعد على تحسين الصور ومعالجتها بشكل سلس ومبسط للمصور، من جهة أخرى، هذه التقنيات ساعدت المصور ومكنته من التصوير دون قيود الوقت والمكان، بين مواقع التصوير والاستوديو، سواء أكان التصوير صباحاً أم في المساء.

فمع وجود الفلاش على سبيل المثال فبإمكان المصور أن يلتقط صوره ليلاً مستعيناً بفلاشات التصوير، إضافة إلى المعدات الحديثة التي سهلت عملية التصوير في مكان واحد إضافة إلى التقنيات المتوفرة، فعملية التصوير التي كانت سابقاً تستغرق خمسة أيام، تقلصت لتصبح يومين، وأيضاً التصوير الجوي ساعد المصور في تغيير زوايا الصورة.

بدوره، قال المصور خالد سعيد: إن التقنيات الحديثة خدمت المصور، وساعدت المصورين بشكل كبير على تحديد الخيارات التي يريدونها قبل التقاط الصورة والتفكير بها، ومن خلال شبكات الإنترنت التي ساهمت في تشكيل تغذية بصرية للمصور مما يساعد في خلق أفكار للصورة أو اللقطة التي يرغب المصور في التقاطتها، إضافة إلى المعدات والإضاءة.

حيث سهلت التقنيات وتطورها في تطوير مهارات المصور في التصوير، والبرامج الحديثة في المونتاج وعملية تعديل الصور ورسمها أيضاً. وحققت التقنيات للمصور سهولة نشر الصور والمحتوى الذي يرغب بإيصاله للجمهور.

وتحدث خالد سعيد عن التحديات التي تواجهه كمصور، وهي التكلفة العالية للمعدات، وصعوبة التعامل مع بعض البرامج الحديثة في المونتاج، فيحتاج المصور إلى دورات مكثفة ليتقن استخدام هذه البرامج.

وهذا لا يمنع أن على المصور أن يواكب التطور التقني للمعدات الحديثة واقتناء أحدثها بشكل دائم. وأكدت المصورة فاطمة يوسف دور التقنيات في تسهيل مهمة المصور، حيث سهلت على المصورين أعمالهم، وأدت إلى تطوير مهاراتهم وتحسين مستواهم، سواء في مجال التصوير الفوتوغرافي أم الفيديو.

وأضافت: «إن التقنيات الحديثة سهلت الوصول للمعلومات، واختصرت الوقت على المصور، والجهد في التصوير والتعديل أو إضافة التأثيرات على الصورة أو مقطع الفيديو، ما أدى إلى الخروج بنتائج جيدة، بحيث إنها يمكن أن تجمع أهم المميزات التي يحتاجها المصور بجهاز واحد مثلاً أو خاصية معينة».