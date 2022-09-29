فعاليات «التصميم الداخلي المبتكر» تنطلق من جديد في حي دبي للتصميم

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلن حي دبي للتصميم، الوجهة العالمية للفنون والتصميم والإبداع والتابعة لمجموعة تيكوم، عن انطلاق فعاليات «التصميم الداخلي المبتكر»، خلال الفترة ما بين 30 سبتمبر الجاري إلى 13 أكتوبر المقبل بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية في مختلف مجالات التصميم والإبداع والفنون، وذلك ضمن مشاركة الحي في النسخة الرابعة من مهرجان دبي للمفروشات.

باقة

وتقدّم مجموعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية المختصة بالأثاث والتصميم الداخلي والأدوات المنزلية الموجودة في حي دبي للتصميم باقة من التخفيضات المذهلة تصل إلى 75 % على التحف وقطع الديكور المنزلية والأثاث وتصاميم الإضاءة المبتكرة والإكسسوارات العصرية الأنيقة.

وستستقطب فعاليات «التصميم الداخلي المبتكر» المهتمين بأعمال التصميم على مستوى المنطقة للاحتفاء بالتصاميم الداخلية على اختلاف أنواعها، كما تتيح للأشخاص المهتمين والشغوفين فرصة التعرف على أبرز وأهم اتجاهات التصميم الداخلي والأفكار المبتكرة التي تقدمها كبرى العلامات التجارية العالمية والإقليمية، مثل «كريستوفر جاي» و«موزر» لصناعة الكريستال، وغيرها الكثير.

وجهة عالمية

وقالت خديجة البستكي المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «يضم مجتمعنا نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية في مجالات التصميم الداخلي والمفروشات المنزلية والمساحات الخارجية، والتي نجح العديد منها في النمو والوصول إلى العالمية، لذا يسعدنا تنظيم فعاليات «التصميم الداخلي المبتكر» لتسليط الضوء على ما يتميز به الحي الإبداعي من تنوع وابتكار في تلك المجالات، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للإبداع والتصميم».