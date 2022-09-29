مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي ينظم حفلاً موسيقياً 6 أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي حفلاً موسيقياً للفنان رافي كولترين بعنوان «موسيقى كونية: استكشاف معاصر لموسيقى جون وأليس كولترين»، 6 أكتوبر المقبل في تمام الساعة 7:30 مساءً على خشبة المسرح الأحمر.

ويستكشف رافي كولترين، الملحّن وقائد الفرقة الموسيقية وعازف الساكسفون الشهير الحائز على ترشيح لجائزة جرامي، مجموعة من أعمال الجاز المميزة والعميقة من تأليف والديه، جون وأليس كولترين، ليتيح للجمهور الاستمتاع بهذه الأعمال الرائدة على مدار ليلة كاملة. وترافق كولترين على المسرح فرقته الموسيقية الخاصة والمؤلفة من: غادي ليفي على البيانو ورشان كارتر على جيتار الباص وإيلي هاول على الطبول.

ورشة تدريب

وينظم مركز الفنون ورشة تدريب احترافية بإشراف رافي كولترين يوم الأربعاء 5 أكتوبر الساعة 6:30 مساءً، ما يتيح لمجموعةٍ مختارة من المشاركين فرصةً نادرة للعمل معه مباشرةً واكتساب بعض المهارات والتقنيات التي جعلت منه أسطورةً حية في عالم الجاز. كما توفر الفعالية إمكانية الحضور للراغبين في الاستماع إلى النقاشات والتعرّف على مبادئ الجاز الحديث والمعاصر.

حماس كبير

وقال بيل براجين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «شعرتُ بحماسٍ كبير عندما علمت برغبة رافي كولترين في إقامة أمسية لاستعراض الإنتاجات الموسيقية العميقة والمُلهمة التي ابتكرها والداه في عالم الجاز.

فهو موسيقي عالمي أمضى سنوات طويلة في تطوير مساره الفني الفريد. ويسعدني أن يقدم للجمهور في دولة الإمارات بعضاً من أعمق الأعمال الموسيقية في تاريخ الموسيقى الشعبية، خلال واحدةٍ من أبرز أمسيات الجاز التي تشهدها الدولة، حيث تزخر أغاني جون وأليس كولترين بالاستكشافات العابرة للحدود والثقافات، والتأثيرات التي من شأنها أن تعزز دور أبوظبي كملتقى عالمي للموسيقى».