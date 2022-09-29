مركز جمعة الماجد يستقبل رئيسة المنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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زارت الدكتورة مناهل ثابت، رئيسة المنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة وعضو الجمعية الملكية البريطانية للعلوم، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وذلك بهدف التعرف إلى المركز والدور الذي يقوم به في مجال نشر الثقافة وحفظ للتراث.

وقد كان في مقدمة مستقبلي الضيفة عبدالله خالد الماجد، والدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، وشيخة المطيري، رئيسة قسم الثقافة الوطنية، وأنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة في المركز.

جولة

وقامت الدكتورة مناهل بجولة في أقسام المركز، بدأتها بمعرض مسيرة العطاء الذي شاهدت فيه صوراً للزيارات الخارجية التي قام بها مؤسس المركز السيد جمعة الماجد للعديد من دول العالم، والاتفاقيات التي أبرمها باسم المركز مع المؤسسات الثقافية والجامعات العالمية المختلفة.

وبعد ذلك توجهت إلى قسم المكتبات الخاصة، وفيه أكثر من 120 مكتبة خاصة لكبار العلماء والأدباء والمثقفين العرب، وختمت جولتها بزيارة قسم المخطوطات، حيث اطلعت على المخطوطات الأصلية والمصورة وكيفية حفظها وفهرستها.

وأشادت الدكتورة مناهل بالمركز، وقالت: «إنني فخورة أن هناك مركزاً عربيًا في دبي يهتم بالمخطوطات والكتب والمطبوعات بهذا المستوى الراقي والمعقد علميًا.. مركز جمعة الماجد، وبمجهود من جمعة الماجد جسَّد قمة العطاء المجتمعي في الحفاظ على الإنتاج الفكري الإنساني على مرّ العصور... ما رأيتُه اليوم أثلج صدري، تحية إجلال وتقدير لراعي هذا الإنجاز الرائع وتحية للفريق المتميز والقائمين على إحياء هذا الزخم الفكري».