27 عملاً في مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام

المصدر: عمان ـ البيان

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رعى وزير الشباب محمد النابلسي أمس في المركز الثقافي الملكي حفل انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام، بحضور أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، ونقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي، وضيوف الشرف من الفنانين والنجوم العرب.

ويشارك في المهرجان 27 فيلماً عربيّاً وعالميّاً، يتنافس منها على جائزة المهرجان 15 فيلماً تناولت مواضيع إنسانيّة وذاتية، ويوميات بسيطة، وذكريات، وتفاصيل بعيدة في عمق الذاكرة.

وألقى النابلسي كلمة ترحّم فيها على أرواح الفنانين الأردنيين: نبيل المشيني، وهشام هنيدي، وداود جلاجل، كشخصيّات مكرّمة في المهرجان، مستذكراً إنجازاتهم وما قدّموه كروّاد للفن والدراما الأردنيّة، كما كرّم لجنة تحكيم المهرجان، وضيوف الشرف من الفنانين والنجوم العرب.

واشتمل حفل الافتتاح على فيلم توثيقي عن الأفلام المشاركة والمكرمين، لتعرض الأفلام: الأردني (الدفينة)، المصري «خط في دائرة»، الإسباني «إيميليا»، الأوكراني «آخر فارس»، الروسي «علاقات القلب»، والبولندي «عندما كنت صغيراً..».