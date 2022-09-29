نورة الكعبي: جناح الإمارات في بينالي البندقية يجسد هويتها وإبداعها

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، أن الوزارة تدعم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية.

وذلك انطلاقاً من دورها الرامي إلى قيادة وتوجيه القطاع الثقافي والإبداعي في الدولة، وهو ما ينسجم في ذات الوقت، مع جهودها التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الإبداع العالمية. وتابعت: نحن في الوزارة، لدينا كامل الثقة في القائمين على الجناح، وفي المنهجية التي يتبعونها لاختيار المشاريع التي يعرضها، والتي تمثل الدولة وهويتها، الآنية والمستقبلية.

جاء ذلك، في مناسبة إعلان الجناح الوطني لدولة الإمارات، تعيين فيصل طبارة، العميد المشارك والأستاذ المشارك في كلية العمارة والفنون والتصميم بالجامعة الأمريكية في الشارقة، قيّماً فنياً للنسخة القادمة من معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات، المُقام على هامش فعاليات الدورة الـ 18 من المعرض الدولي للعمارة 2023، في بينالي البندقية.

وأضافت معاليها: نحن على ثقة بأن مشروع طبارة، سيسهم في رفد التطورات الحاصلة في المشهد المعماري المزدهر بدولة الإمارات، كما نؤمن بأهمية تمكين العقول النابغة، وكوادر الإبداع، ومنحها فرصة المساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق النهضة في البلاد.

وجاء اختيار طبارة، عقب تقديم دراسته البحثية المقترحة، والتي يتمثّل هدفها في رصد أبعاد العلاقة الممتدة بين المشهد المعماري، والطبيعة القاحلة أو الجافة بدولة الإمارات، ووضعها في إطار جديد، يعيد تصويرها كمساحات شاسعة غنية ومنتجة.

وقال فيصل طبارة: أتبع أسلوباً مغايراً، يرتكز مفهومه على تشكيل توليفة متكاملة من حلول التكنولوجيا والمعرفة، والممارسات المادية التي يدخل في تكوينها عناصر أرضية من الصحارى القاحلة بدولة الإمارات. وإنني سعيد باختياري قيّماً فنياً لتمثيل الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، ولا تفوتني هذه الفرصة، دون توجيه جزيل الشكر والتقدير إلى «مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان»، المفوّض الرسمي للجناح الوطني، لمنحي هذه الفرصة الرائعة للتوسّع في دراساتي البحثية.