دورة تلفزيون دبي البرامجية الجديدة.. متعة وفائدة وترفيه

المصدر: دبي - البيان

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أطلق تلفزيون دبي التابع لمؤسسة دبي للإعلام، الدورة البرامجية الجديدة لهذا الموسم، والتي تضمنت 6 برامج حصرية، ابتداءً من الثالث من أكتوبر المقبل، وهي:

برنامج «ذا انسايدر بالعربي» ويقدمه حمد إغداني وشيمة، برنامج «تحدي الطبخ» من تقديم عمار آل رحمه، «مشاهير» وتقدمه الإعلامية ديالا مكي، «أنغام» من تقديم الفنانة أنغام، «بروين شو» من تقديم الدكتورة بروين حبيب، و«ذا دكتورز» ويقدمه الأطباء:

د. نور قطان، د. هنري اسطفان، د. الفة كعبار، د. ربيع ماضي. وفي هذا السياق، أكدت سارة الجرمن، مدير إدارة القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، حرص شبكة قنوات دبي على تقديم برامج حصرية تلبي أذواق المشاهدين لهذا الموسم، بحيث تجمع بين الفائدة والمتعة والترفيه.

وأضافت الجرمن: لقد أثبت تلفزيون دبي عبر المتابعة المستمرة من وسائل الإعلام المحلية والعربية المختلفة، حُسن اختياره للأعمال المتنوعة التي تبث على شاشته، بباقة البرامج الحصرية ومواسمها الجديدة، معتمداً على معايير ثابتة ترتكز على جودة المضمون الفكري والصورة التي تتناغم دائماً مع التوجه العام للمجتمع.

بالإضافة إلى اختيارنا للباقات المنوعة للموسم الجديد، جاء من منطلق ما حققته شبكة قنواتنا بأعلى نسب مشاهدة في الدورات البرامجية الماضية، بحسب نتائج الدراسات والأرقام الإحصائية التي أجرتها الجهات المتخصصة.

برامج

وامتازت الدورة البرامجية الجديدة بمجموعة من البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية، حيث تضم 6 برامج متنوعة، ستعرض على قناة «دبي»، ومنها: برنامج «تحدي الطبخ» من يوم الاثنين 03 أكتوبر المقبل في تمام الساعة 10:30 مساءً، هو عبارة عن التنافس بين أربعة مشتركين في كل حلقة من خلال إظهار مهاراتهم في الطبخ، ليتنافسوا في مسابقة من ثلاث جولات.

ويحاولون دمج مجموعات غير عادية من المكونات في أطباق يتم تقييمها لاحقًا من قبل لجنة من ثلاثة حكام وهم: نور الزبن، شيف مصبح الكعبي، وشيف جو برزه، ستتضمن الأطباق كلاً من: (المقبلات والطبق الرئيسي والحلوى)، ويحصل الطهاة في البداية على مجموعة من المكونات التي لا يعرفونها، ويُطلب منهم إعداد تلك الأطباق باستخدام تلك المكونات في جو من التنافس والتشويق.

ويليه برنامج «مشاهير» الذي سيعرض ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 04 أكتوبر المقبل في الساعة 10:30 مساءً، هو برنامج فني ترفيهي منوع، يتميز بوجهة نظر ديالا مكي، عن عالم الموضة والرفاهية والماركات العالمية.

حيث تواصل حضورها بشكل حصري لكواليس أهم مصممي الأزياء وأعرق دور الأزياء من خلال سفرها الدائم وبحثها عما هو جديد ومختلف في عالم اللايف ستايل، كما تلتقي بالمشاهير في مختلف المجالات وتحاورهم وتكشف عن أماكن ووجهات عالمية جديدة.

حلة موسيقية جديدة

وبرنامج «أنغام» يبدأ من يوم الخميس 6 أكتوبر المقبل في تمام الساعة 10:30 مساءً وهو برنامج موسيقي مستوحى من برامج الـ unplugged المشهورة حول العالم، والتي لم تُعرض على القنوات العربية من قبل، ويستضيف مجموعة من نجوم الغناء، ويتناول فيه الموسيقى والأغاني التي قدمها الضيوف .

والتي أثرت على حياتهم الشخصية ومسيرتهم الفنية سواء كانت من أدائهم أو لغيرهم من المطربين، وفيه يتحدث الضيوف عن ذكرياتهم ونجاحاتهم وإخفاقاتهم، والتغيرات الشخصية التي كانت لها أثر كبير عليهم، بالإضافة إلى الأغاني التي تعبر عن حالتهم في ذلك الوقت، من خلال تقديم مجموعة من الأغاني بحلة موسيقية جديدة .

ومن البرامج الأخرى الجديدة بموسمها الجديد، برنامج «بروين شو»، الذي سيعرض ابتداء من يوم السبت 8 أكتوبر المقبل عند الساعة 10:30 مساءً، ليطرح الموضوعات من عدة زوايا، بأسلوب راق يحترم عقلية وذوق المشاهد في منطقة الخليج والعالم العربي. وموسم جديد من «ذا دكتورز».

والذي سيبث كل أحد من كل أسبوع ابتداءً من تاريخ 09 أكتوبر المقبل في تمام الساعة 10:30 مساءً، وهو برنامج حواري أسبوعي حول الصحة والأمراض، حيث يطرح ويناقش المشاكل الطبية، وآخر ما توصلت إليه الأبحاث بشكل مقنع ومسل، ويتناول مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالقضايا الصحية، والطبية المختلفة، والإجابة عن أسئلة المشاهدين.

وتتضمن القائمة، برنامج «انسايدر بالعربي» بموسمه الجديد، والذي تم بث أولى حلقاته يوم الاثنين 28 أغسطس الماضي، ليكون الجمهور على موعد دائم معه يومياً من الاثنين حتى السبت، حيث يعتبر أحد أهم البرامج الفنية التي تقوم بتغطية أخبار النجوم أينما كانوا من خلال لقاءات حصرية معهم.