عبدالوهاب مهدي.. فنان يتخذ من "البيروغراف" وسيلة لإبراز سحر الإمارات والإشادة برموزها

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

على ألواح الخشب الجرداء يفرغ عبدالوهاب بن مهدي موهبته بالرسم والنحت لتحويلها إلى لوحات راقية ونادرة تبعث في النفس البهجة والسرور، حيث استطاعت مجموعة كبيرة من تلك الرسوم، التي جسد فيها صور ورموز قيادة دولة الإمارات، والتي عرضها في جناحه المشاركة "بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية 2022"، أن تلفت أنظار زوار المعرض، والذين حرصوا على التقاط صور تذكارية إلى جوارها، واقتناء بعضها.

عبدالوهاب بن مهدي فنان معروف فنياً باسم "وهووب"، والذي يبدع بإنشاء رسوم رائعة مفصلة على قطع من الخشب والجلود الطبيعية بواسطة آلة لحام الحديد الكهربائية كنوع من الفنون يسمى فن الحرق على الخشب أو الفن البيروغراف.

يشارك بن مهدي للمرة الأولى في المعرض، ليسهم مع غيره من الفنانين الإماراتيين في إبراز جوانب ساحرة في الموروث المحلي وعرض صور فنية لقيادة الدولة، ترسخ دورهم في رفع شأن هذا الوطن المعطاء والعزيز على قلوبنا جميعاً، حسب عبدالوهاب، الذي عبر عن شكره لداعميه على إتاحتهم له هذه الفرصة الاستثنائية لعرض أعماله في منصة عالمية بهذا الحجم الكبير.

ولفت إلى أنه نجح بأعماله في الوصول للعالمية، حيث نال المركز الثالث على منطقة الشرق الأوسط في مسابقة الرسم على الخشب، وهو نجاح تطلب الكثير من الجهد والعمل، موضحاً في الوقت نفسه بأن أعماله الفنية المشاركة في المعرض حظيت بأقبال كبير من قبل الجمهور.

وأوضح بأن جميع أبناء الإمارات يعتزون بقيادتهم ويحاولون التعبير عن تقديرهم ومكانتهم الكبيرة في نفوسهم، بأشكال فنية مختلفة تتضمن الرسم وغيرها، وعليه قررت أن اعبر عن اعتزازي وافتخاري بهم عن طريق رسم شخصياتهم على الخشب والجلد الطبيعي.

بدأ عبدالوهاب في ممارسة هذا الفن بشكل احترافي من المرحلة الثانوية، بعد أن تلمس ذويه موهبة في الرسم من سن الخامسة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن موهبة منحته القدرة على إنجاز أعماله الفنية في فترات قصيرة تتراوح بين ساعة للعمال الصغير إلى يوم بالنسبة للأعمال الفنية الكبيرة.