بيت الحكمة يطلق مبادرة المكتبة المتحدثة

المصدر: الشارقة ـــ وام

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أطلق «بيت الحكمة» بالشارقة خلال مشاركته في الدورة الـ11 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» 2022 مبادرته الجديدة «المكتبة المتحدثة لبيت الحكمة» تحت شعار «أنت فيها كتاب» التي تعتمد على استضافة مؤلفين وكتاب ومبدعين وشخصيات ملهمة حققت نجاحات في مختلف المجالات ليستفيد الجمهور من تجاربهم وخبراتهم ومعارفهم من خلال جلسات فردية.

وخلال جلسة «حديث الاتصال الحكومي» التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى عرّفت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة بالمبادرة وما تتيحه للجمهور من مساحةٍ للمشاركة في حوارات فردية مُلهمة مع «كتب مُتحدثة» ممثلةً بمبدعين متميزين من مختلف أنحاء العالم ممن خاضوا تجارب غيرت حياتهم أو دافعوا عن قضايا مهمة أو أحدثوا تأثيراً كبيراً في مجال عملهم.

نشر المعرفة

وتستهدف المبادرة نشر المعرفة وتعزيز التواصل البشري كطريقةٍ للتعلّم والتشجيع على التواصل الثقافي، والاستفادة من مختلف التجارب وقصص نجاح الشخصيات التي تتم استضافتها في لقاءات حية إضافةً إلى تسجيل أحاديثها وأرشفتها لتعم الفائدة قُرّاء ومستمعين آخرين.

وقالت مروة العقروبي: «كان التواصل المعرفي بين الشخصيات الملهمة والجمهور راسخاً في تراثنا العربي ويعد أساسياً في التعلّم والتثقيف ولطالما كان طلبة العلم يبنون معارفهم من خلال مجالسة العلماء ونوابغ المؤلفين من أعلام الفكر والأدب والعلوم والثقافة الذين كانت حلقات دروسهم وصداقاتهم تمنح طلابهم ما يلهمهم بالمزيد من الإبداع والابتكار واليوم يطلق (بيت الحكمة) مبادرته التي تعتمد أسلوباً متجدداً لاكتساب العلم والمعرفة».

وأضافت: «يسعى بيت الحكمة إلى منح الجمهور تجربةً لا تنسى من خلال جمعهم بشخصيات ملهمة يمكنها تكثيف تجاربها وخبراتها ورحلتها في عالم المعرفة في لقاءات فردية مباشرة توفر فرصةً للشخصية لعرض مسيرتها ورصيدها المعرفي كما تمثل فرصةً للمشاركين للإحاطة بعوالم تلك الشخصيات والاستلهام من تجاربها وتعلم كيفية التغلب على العوائق والتحديات وطرق مواجهتها».