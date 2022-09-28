مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في «معرض الرياض الدولي للكتاب 2022»

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، عن مشاركته في فعّاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، أحد أهم معارض الكتب العربية على مستوى المنطقة، الذي يقام في «واجهة الرياض»، بالعاصمة السعودية، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2022، وتنظّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في وزارة الثقافة السعودية.

وتأتي مشاركة المركز في المعرض، بهدف تعزيز التواصل الفعال مع الروّاد والمعنيين في مجال صناعة الكتاب ومعارض الكتب المتخصّصة، إلى جانب تسليط الضوء على فعّاليات ومبادرات ومشاريع المركز المعنية بمجالات إصدار الكتب والترجمة.

450 عنواناً

ويشارك المركز بأجندة فعّاليات حافلة في المعرض، تتضمّن مجموعة نوعية من الندوات وفعّاليات، إطلاق الكتب وورش العمل ولقاءات، حيث يقدّم أكثر من 450 عنواناً لزوّار المعرض من إصداراته الخاصة.

كما يسلّط الضوء على الجزء الثاني من «سلسلة عيون الشعر العربي»، وهي أكبر موسوعة للمختارات في الشعر العربي، التي تضم مجموعة من الكتب التي أعدَّها نخبة من الباحثين المتخصّصين في الشّعر العربي، إذ بلغت حتى الآن 75 جزءاً، وتستكمل حتى نهاية العام الجاري إلى الـ 100، وتهدف إلى إعادة إحياء التراث الشعري العربي، الذي يشكل الشاهد الكبير على الهوية والذائقة العربيتين.

وحول المشاركة، قال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إن «معرض الرياض الدولي للكتاب»، يشكّل منصّة إبداعية مهمة، تعزز حركة النشر وصناعة الكتاب والصناعات الإبداعية الأخرى المرتبطة به، الأمر الذي يعكس ازدهار المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية.

كما يُعدّ الحدث فرصة مثالية لـ «مركز أبوظبي للغة العربية»، لتوطيد علاقاته مع الروّاد والمختصّين في قطاع النشر وصناعة الكتاب في المملكة، وتبادل الرؤى والأفكار الملهمة التي من شأنها تعزيز علاقة المركز مع الناشرين على الصعيدين الخليجي والعربي، والاهتمام بالمبادرات ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بالثقافة العربية، وتعزيز حركة القراء فيها.

مشاريع رقمية

وتتضمن مشاركة المركز في الحدث عرض مشاريعه الرقمية المختلفة، إضافة إلى عقد لقاءات تنسيقية مع عدد من الجهات الثقافية والإعلامية في السعودية، التي تضم كلاً من هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومعرض الرياض الدولي للكتاب، وجمعية الناشرين السعوديين، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة الثقافة والسياحة والآثار.

كما تُعقد لقاءات مع عدد من الجامعات السعودية والناشرين السعوديين.. ويعقد المركز أيضاً لقاءات ترويجية للتعريف بالاستراتيجية الجديدة لـ «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023»، مع دور النشر والناشرين المشاركين في الحدث.

«سلسلة عيون الرحلات»

كما يستعرض المركز، ضمن مشاركته «سلسلة عيون الرحلات» المختصرة لرحلات ومغامرات الرحّالة والمستكشفين الغربيين إلى المنطقة العربية، في قالب لطيف وسهل القراءة.. وتضمّ خلاصة الرحّالين الغربيين من سيّاح وتجّار وجغرافيين وأدباء ورسّامين ومصوّرين، هاموا بسحر الشرق، وعشقوا حياته المفعمة بشاعرية القرون الخوالي وعبق التاريخ..

بالإضافة إلى «سلسلة المختار من كتاب الأسفار»، التي تختصر أهم كتب الرحّالة العرب إلى أقطار الغرب والبلاد الأجنبية، من خلال تقديم مقتطفات ممتعة ومفيدة من نصوص الرحلات، التي كُتبت عبر قرون من السفر والرحلات، بأقلام أدباء أو علماء أو حجّاج أو سيّاح ومغامرين عرب.

كذلك يستعرض مركز أبوظبي للغة العربية، خلال مشاركته في المعرض، مستجدّات مشاريعه الخاصة بالنشر، التي تشمل «مئة كتاب وكتاب»، المعني بإنشاء قائمة للكتب والفنون العربية، تحصي ما أُلّف بالعربية، وتقدّم تعريفاً موجزاً به.. إلى جانب سلسلة «ذخائر إماراتية»، التي تسلّط الضوء على ذخائر المكتبة الإماراتية، وإعادة تقديمها، والتعريف بها، واقتراح مفاتيح وزوايا نظر جديدة للتعامل معها، والإفادة من مكوّناتها.