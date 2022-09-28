شعراء السعودية في ضيافة «الحيرة الأدبي»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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استقبل مجلس الحيرة الأدبي، استمراراً لأنشطة دائرة الثقافة بالشارقة، الشعراء السعوديين المشاركين في ملتقى الشارقة للشعر النبطي وهم: فيصل عسكر المهلكي، محمد الوبير الشمري، خالد عبدالرحمن السبيعي، مريم اليامي «حرف العنا»، عبير العتيبي، صباح اليوم الأربعاء في المجلس.

حضر اللقاء عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وبطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي بالشارقة، وجمهور من محبي الشعر.

في مستهل اللقاء رحب عبدالله العويس بضيوف الشارقة، ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً لهم حرص الإمارة الدائم على احتضان مختلف أنواع الإبداع، مشيراً إلى المكانة التي يحتلها الشعر النبطي في الثقافة العربية؛ حيث إن هذه اللقاءات الثقافية الشعرية تحظى باهتمام سموه، وحرصه على الحفاظ على هذا الإرث الأدبي، من خلال إقامة الملتقيات والمهرجانات الشعرية على مدار العام.

بدورهم تقدم الشعراء السعوديون بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه المتواصل واهتمامه المباشر بالثقافة والمثقفين العرب، ودعم كل ما يسهم في تعزيز مكانة الثقافة العربية ونشرها، عقب ذلك قام الشعراء بإلقاء بعض من أشعارهم، حيث ألقى الشاعر فيصل عسكر المهلكي قصيدة في حب الشارقة:

حيّ الفياض وعشبته وامطارة

…. في كلّ شبر وشبر ينبت جاوي

روض النهار المبتسم بازهارة

…. قالوا وش اسمه ؟ قال انا شرجاوي

أما الشاعر خالد السبيعي قال في قصيدته (القواسم رفاع الشان):

تــحـيـر الـمـعـانـي مــثــل مــــا أحــتــارت الأذهـــان

فـــــي تــمـجـيـد مــــن تـاريـخـهـم لـلـفـخـر ســيــرة

ســلامــي ســــلام أجــمــل مــــن الــــدر والـمـرجـان

عـــلــى الــلابــه الــلــي مــجـدهـا ســبّــب الــحـيـرة

قـــواســـم قـــواســم والــقــواسـم رفـــــاع الـــشــان

لـــهـــم هــيــبــةً تـــربــك مـــــن أجـــــرى تــدابــيـره

وقرأ الشاعر محمد الوبير قصيدة مهداة إلى الإمارات تحت عنوان (خمسين عام).

كما قرأت الشاعرة عبير العتيبي أبيات من قصيدتها تحية للإمارات:

‏من ديار العز عالين المقام

‏رافعين الراس مابين الأمم

‏ديرتن منهو لفاها مايضام

‏دارنا شامخ ما نِكس له علم

‏العظيمه ماحماها الا العظام

‏من طمع فـ حدودها يعدم عدم

وذكرت الشاعرة مريم اليامي قصيدة تضمنت نصائح وحكماً جاء فيها:

يامنصف الشعار افزع لي اذا فيها مجال

بنت الشرف لاجات لك بالك تبين عيبها

سلام مني والوفا هو سلمنا في كل حال

واسرارنا في بيتنا تبطي البشر تدريبها