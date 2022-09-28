كريستيز الشرق الأوسط تعرض روائع القطع الفنية في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت كريستيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن افتتاح معرض للجمهور يضم مجموعة مختارة من أهم الأعمال الفنية التي تعتزم الدار عرضها في عدد من مزاداتها القادمة.

ويقام المعرض في مقر كريستيز بمركز دبي المالي العالمي، ويشتمل على مجموعة استثنائية من أروع القطع الفنية التي ستعرض لأول مرة حصريًا في دبي، وتتضمن لوحات وأعمالًا فنية وقطع سجاد، وسيستمر المعرض حتى 3 أكتوبر المقبل.

وتشتمل المعروضات على سجادة باشمينا مغولية ملكية نادرة من شمالي الهند، تعود للقرن السابع عشر، حوالي العام 1650، ويتراوح سعرها التقديري بين 2,500,000 و3,500,000 جنيه إسترليني، وتُعد واحدة من أفخم أنواع سجاد الباشمينا على الإطلاق، وتُظهر السجادة، التي تُعد من أفضل القطع المعروضة، ارتفاع الطلب العالمي على الفنون الإسلامية والتأثير المتزايد للثقافة والحرفية الإسلامية الممتدّتين من القرن التاسع وحتى القرن العشرين.

ومن المقرر أن تُعرض هذه السجادة في مزاد فنون العالمَين الإسلامي والهندي المشتمل على البُسُط والسجّاد الشرقي، الذي يقدم أيضًا إبريقًا من خزف إزنيق الشهير من مجموعة فيكتور أدا، أحد جامعي المقتنيات الفنية من الإسكندرية في أوائل القرن العشرين، والذي يشتهر بذوقه الرفيع وتقديره للجمال.

لوحات تاريخية

ويضم المعرض كذلك لوحات تاريخية مهمة من أوروبا، بينها تحفة رائعة للفنان السير أنتوني فان دايك، تمثل صورة شخصية للملكة هنريتا ماريا، (سعرها التقديري: 2,000,000 – 4,000,000 جنيه إسترليني).

وكان فان دايك عُيّن في العام 1632 في منصب كبير الرسامين في بلاط الملك تشارلز الأول ملك بريطانيا. كذلك تُعرض لوحات من عالم الفروسية، بينها عمل للفنان الفرنسي تيودور جيريكو، بعنوان «إيتالون أنغلو أراب» (فحل أنغلو-عربي) لخيل من الإسطبلات الإمبراطورية في فرساي، (سعرها التقديري: 250,000 – 350,000 جنيه إسترليني).

ولوحة بعنوان «لورد أسترز هاي ستيكس ويذ سير غوردن ريتشاردز أب أت نيوماركت»، تمثل مشهدًا من سباق للخيل أبدعته يد الفنان البريطاني السير ألفريد جيمس مونينغ. وتعكس شغف المنطقة الكبير بالفروسية، إذ من المقرر عرضها للبيع في مزاد خاص.

وقال آرن إيفروين مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كريستيز: إن هذه المجموعة المختارة بعناية من الأعمال الفنية المهمة التي ستُعرض في معرض كريستيز المرتقب في دبي، تُجسد الذوق المميز لدى هواة جمع المقتنيات والأعمال الفنية في جميع أنحاء المنطقة، ممن اعتبر أنهم «يقدّرون الجودة الرفيعة والحرفية الفنية الاستثنائية الممثلة بهذه الأعمال».

وأعرب إيفروين عن فخره بعرض هذه الأعمال في دبي لأول مرة، مشيرًا إلى أن دار المزادات شكّلت فريقًا من الخبراء في دولة الإمارات ممن يسلطون الضوء خلال موسم مزادات كريستيز، الذي يتواصل حتى ديسمبر المقبل، على أصالة هذه الأعمال الفريدة وتاريخها.

وسوف تُعرض هذه الأعمال وغيرها للبيع في مزاد فنون العالمَين الإسلامي والهندي، المشتمل على البُسُط والسجاد الشرقي، الذي سيقام يوم 27 أكتوبر المقبل في لندن، إضافة إلى مزادات خاصة تقيمها الدار ومزاد «أولد ماسترز» لأعمال عدد من كبار الفنانين التاريخيين المقرر إقامته في 8 ديسمبر المقبل، بجانب مزاد الفنون البريطانية والأوروبية – الجزء الأول، المقرر إقامته في 15 ديسمبر المقبل.